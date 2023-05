DP otkrio izbornu strategiju, Most i Suverenisti počeli pregovore

Politički intervju DAMIR MANDIĆ

Kako se Karlovac branio od najgoreg scenarija – sve četiri rijeke su podivljale

Čitav je sustav odobrila Europska komisija, novac je osiguran za sve i on ne može biti izgovor. Bilo bi i nekorektno reći da Hrvatske vode nisu u projektu i da se on ne provodi, no ono što smatramo lošim, a rekli smo to i premijeru i ministrima, jesu spore procedure jer vrijeme koje se na njih gubi stvara probleme i sve to skupa predugo traje