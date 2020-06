Žana Gamoš: A što jedan muškarac može znati o traumi silovane žene

“Milo moje, evo damski odgovor na džentlmensko razmišljanje genijalaca koji imaju savjete što silovana žena treba napraviti. Pa se posavjetuj!”, napisala je osječka dogradonačelnica Žana Gamoš, iz redova HNS-a, na Facebooku ispod svoje fotografije na kojoj je Škori pokazala srednji prst, s osmijehom od uha do uha. Povod joj je bila njegova izjava kako se žena, “ako zatrudni nakon silovanja, mora dogovoriti s obitelji što će učiniti”. Gamoš je, uz fotografiju, dodala i hashtag “svoga tijela gospodarica”, “ajd u kuću na kraju sela” te “pokaži i ti”. I privukla je popriličnu pažnju.

Pokazali ste Miroslavu Škori, doslovno, srednji prst. Zašto takva reakcija?

Moja reakcija isprovocirana je kontaminacijom javnog prostora izjavama političara o ženama tipa “šuti, radi i rađaj”. Neki kažu da reakcija nije primjerena? Naravno, kako to nije moj uobičajeni izričaj, ali jesu li primjereni izneseni stavovi o silovanim ženama? Što jedan muškarac može znati o traumi silovane žene! Žena je gospodar svoga tijela i ima pravo odlučivati o svom tijelu, kakva god njena odluka bila, i to pravo žene ću braniti do sudnjeg dana! U slučaju silovanja žena ili muškarac ne trebaju od svoje obitelji ništa drugo doli neupitne podrške i razumijevanja.

Nosite i znakovitu majicu kojom poručujete da ovo nije muški svijet. Kakav je, po vama, položaj žena u Hrvatskoj i govori li se o njemu dovoljno u predizbornoj kampanji?

Parola “It’s a man’s world” s prekriženim “man’s” nije usmjerena protiv muškaraca, dapače, moji brojne kolege zagovaraju ovaj svijet jednakih mogućnosti za sve, s jednakim pravima i odgovornostima. Vrijeme je da se žene osnaže i izbore svoje mjesto, kako u Saboru, tako i na drugim odgovornim pozicijama. Pokazatelj koliko je to važno upravo su poruke koje u ovoj kampanji čujemo od gospode Škore, Raspudića, Zekanovića... To nisu razmišljanja i ograničenja uz koja želim da naša djeca odrastaju.

Na listi ste HNS-a u IV. izbornoj jedinici. Što očekujete? Okruženi ste, ponovo, muškom ekipom koja je u javnosti prilično prepoznatljiva…

Očekujem ulazak u Sabor. Zalog tomu je dosadašnji rad, zalaganje, rezultati, a dobar pokazatelj je i reakcija javnosti na moj odgovor distopijskom razmišljanju ranije spomenute gospode. Ako ne znate čemu teže, pročitajte knjigu ili pogledajte seriju “Sluškinjina priča”. Podsjetit ću vas da sam sličnu reakciju imala i u slučaju župana Tomaševića koji je pretukao suprugu. Javnost me prepoznaje kao onu koja se ne ustručava iznijeti mišljenje jer, uz nečinjenje, u našem je društvu ogroman problem i autocenzura vlastitih reakcija, ponašanja, javnog zauzimanja stava.

Što Slavonke i Slavonci mogu očekivati od vas uđete li u Sabor?

Svima su puna usta obitelji, a zapravo se malo tko bavi svakodnevnim životnim problemimaprosječne obitelji. Uhvatili smo užurbani korak modernog života razvijenih zemalja, ali zato debelo kasnimo s brojnim rješenjima koja su potrebna za tu utrku. Zalagat ću se za pokrivanje svih troškova u postupcima medicinski potpomognute oplodnje zbog gorućeg problema koji muči svaki peti par u Hrvatskoj. Osim toga, nama je potrebna hitna izmjena zakona o posvajanju. Život u domovima malu djecu i mlade ljude ne mazi od malih nogu, zbog toga zaslužuju naš najveći angažman i podršku u najosjetljivijim fazama odrastanja. Veliki je problem nedostatak domova za starije i zbog toga treba što prije izgraditi nove stambene jedinice, popularizirati cjelodnevne boravke kao oblik skrbi koji starijima omogućava ostanak uz svoje najmilije, ali uz pomoć trećih osoba koje o njima brinu dok je obitelj na radnom mjestu. Izdvojila bih i brendiranje grada Osijeka uz studij digitalnih tehnologija i jačanje IT sektora kao svojevrsne nove industrijske revolucije.

Lokalni izbori 2017. za vas su bili praktički tek ulazak u politiku. Kada se osvrnete na tri godine dogradonačelničkog mandata, koju biste si ocjenu dali?

U protekle tri godine kao zamjenica gradonačelnika zadužena sam za gospodarstvo, nove tehnologije, EU projekte i programe, obrazovanje, sport, turizam, poljoprivredu, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo. Kapital je to koji ću uz pomoć građanki i građana usmjeriti prema četiri glavne točke svog programa. Ocjenu mog rada će, kao i uvijek, dati naši sugrađani, moje je da uz svoje suradnike radim najbolje što se može u danom trenutku, uvažavajući pritom sve ostale okolnosti.