Zaiskrilo u 'Otvorenom' o štrajku: 'Kako možeš iznositi takve rečenice u javnom prostoru?'

Do štrajka će idući tjedan sigurno doći, kazao je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod, u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno", no nije otkrio koliko će trajati. "Mi smo rekli - od ponedjeljka do petka bit će sigurno štrajk, rekli smo da smo spremni na dugotrajan štrajk, rekli smo da smo spremni na progresivan štrajk, i manje-više to je zasad dovoljno", istaknuo je.

Na pitanje je li nepravda da učitelju plaća raste 150, a državnom tajniku 1500 eura, Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, rekao je da je to nepravda prema državnom tajniku. "Naše plaće nisu rasle 10 godina i čak su rasle postotno manje nego što su rasle svima u javnim službama."

Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, rekla je da je inflacija velika te da su ljudi u sustavu nezadovoljni - ne samo u Hrvatskoj, već globalno. Stručnjak za radno i socijalno pravo Viktor Gotovac plaće u sustavu znanosti opisao je tužnima.

"Ako bi sudovi presudili da je ovaj štrajk nezakonit, onda mogu jedino reći da bi to bila njihova zahvala što im je Vlada pred negdje mjesec dana jednostrano, bez ikakvog traženja, digla plaću. Bitno digla plaću", rekao je Gotovac, a ta je izjava zasmetala Mamiću. "Kako možeš iznositi takve rečenice u javnom prostoru, da je rast plaća sudaca vezan uz to kako će oni suditi? Ja se pitam kako vi na Pravnom fakultetu onda obrazujete svoje studente ako govorite na ovakav način", rekao je državni tajnik.

Došlo je i do rasprava između Stipića i Mamića koji su se međusobno optužili za laganje. Mamić je rekao da je sindikatima štrajk jedini cilj, a Stipić je istaknuo: "Mi ćemo sve napraviti da šteta bude što je moguće manja, ali štete u štrajku mora biti zato što je to po prirodi. Štrajk je takav institut." Mamić je potom naveo: "Najveća šteta će biti učenicima koji će pretrpjeti štetu, najveća šteta će biti ako se bude morala produžiti nastavna godina, najveća šteta će biti roditeljima."