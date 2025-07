'Imamo zoološki vrt na 130.000 četvornih metara s autohtonim domaćim životinjama'

Destinacija s pričom, Varaždinska županija, prepuna je lijepih primjera kako živjeti sretno radeći ono što voliš. Jedan takav primjer pronašli smo u mjestu Lužan Biškupečki. Nikolina i Josip Lukač sa svoje četvero djece sasvim su obična obitelj, koja gradi predivnu priču nedaleko od Varaždina, zvanu Svijet prirode. Baš kao i većina hrvatskih obitelji, radili su za druge i u jednom trenutku shvatili da bavljenje onim što voliš ili rad za sebe, kako god hoćete, puno više ispunjava nego bilo kakav novac i zarada. Iako je katkada teško, sloboda koju ti daje vlastiti posao nema cijenu.

Ljetni kampovi za djecu

Pravi mali domaći zoološki vrt proteže se na 130.000 kvadrata, otvoren je svakoga dana od 10 sati i idealna je destinacija za školske i vrtićke izlete, rođendanske i obiteljske proslave, uz najavu. Ovdje ćete se družiti s magarcima, ovcama, kozama, svinjama, kokošima, kunićima i konjima, među kojima je i vrlo rijetka pasmina međimurskih konja, kojih je u svijetu ostalo samo 40-ak primjeraka, veći su od ostalih i teže čak 1000 kg. Puno je tu životinja, Josip nam priznaje da i ne zna koliko ih je ukupno.

– Često me to pitaju, ali zapravo volim reći – taman toliko koliko sami možemo bez nečije pomoći. Dobro pamtim 25. studenoga 2015. godine, kada smo kupili prve životinje i krenuli u nešto za nas potpuno novo. Nismo imali ničiju potporu, sve smo stvorili sami. U početku je bilo jako teško, nismo imali stalne prihode, pa smo odlučili hraniti i prodavati domaće piliće. Uz to smo imali dvije ovce, dvije koze, magarce i zapravo je sve krenulo kad je nazvala jedna mama, rekla da ima autistično dijete koje jako voli magarce i pitala može li doći. Mi smo, naravno, rekli da može. Posjet je prošao sjajno i tada je ta mama stavila objavu s preporukom o nama i što sve imamo u jednu Facebook grupu, i tu je nastalo velik interes. Ljudi su počeli zvati, dolaziti, velike grupe djece su dolazile, na što uopće nismo bili spremni. Kupovali smo sve više domaćih životinja i u jednom trenutku smo odlučili da ćemo ovdje imati sve vrste autohtonih domaćih životinja. To nema nigdje u Hrvatskoj – ističe Josip Lukač, koji je sa suprugom Nikolinom krenuo u priču zvanu Svijet prirode prije gotovo 10 godina.

Vaša djeca pomažu na imanju?

– Pomažu sad dok su još mali. Kad pitam tko će mi pomoći malo počistiti čaše sa stola, oprati suđe, svi su tu. Guraju se, svi bi radili. A katkad kad ih trebaš, nema ih. Djeca kao djeca, ali vole sve ovo – kroz smijeh nam priča Nikolina Lukač.

– Uživamo u ovome, sretni smo tu, a posebno nas raduje kad vidimo osmijeh na dječjim licima. Ovdje nitko nije na mobitelima, sve se vrti oko životinja, s kojima se može igrati i maziti jer su sve pitome. Ljeti organiziramo ljetne kampove. Ne biste vjerovali da današnja djeca ne znaju hodati. Padaju preko busena trave. Jednom nam je došla grupa djece trećeg razreda osnovne škole iz Zagreba i dijete me pitalo koliko dnevno konj snese jaja. Djeca jednostavno nemaju priliku vidjeti domaće životinje i naravno da ne znaju. Čak nam dolaze odrasli ljudi koji kažu da nikada nisu vidjeli kokoši – kaže Josip.

Uživanje uz logorsku vatricu

A klinci koji dolaze?

– Kampovi su najbolji pokazatelj. Dolazi nam sve više djece i svi odlaze sretni i veseli, sudjeluju u svemu i puno uče. Mnogi se s nekim stvarima susreću prvi put u životu. Na kampovima u pet obroka dnevno jedemo lokalno i sezonski, a najvažnije je da dio hrane djeca sama pripremaju. Za doručak jaja, mast, čvarci, pa onda užina – voće u obliku ražnjića. Za ručak najprije gulimo i režemo mrkvu i krumpir koji nam služe za pripremu vrlo ukusne juhice. Režemo također tikvice, šampinjone i papriku, koji su uz piletinu i krumpiriće dio glavnog jela. Druga užina je svima omiljena poslastica, naravno sladoled. Da bi iznenadili roditelje, rade kuhani sir, koji na odlasku kušaju svi. Najzanimljiviji dio dana je logorska vatrica te pečenje jegera i špeka na štapovima – ističu ljubazni domaćini.

Svijet prirode doista je mjesto na kojem uživaju životinje, ali i ljudi. Jesmo li uživali vozeći se traktorom na sijenu? Kao mala djeca. U svakome od nas čuči dijete, a kod obitelji Lukač ono začas izjuri van. Neprocjenjivo. Posjetite ih svakako, najavite se i stvorite predivne uspomene na imanju Svijet prirode s obitelji Lukač.