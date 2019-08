Za šefa države dosad već trinaest kandidata, a moglo bi ih biti još

Iako je ranije izjavljivala da će o svojoj predsjedničkoj kandidaturi govoriti tek nakon proslave obljetnice Oluje, kako ne bi dnevnom politikom opteretila taj događaj, aktualna predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović upravo je ovu proslavu iskoristila da bi najavila kako će u utrku za još jedan mandat na Pantovčaku.

– Danas sam tu kao predsjednica i sljedećih pet godina viđat ću vas kao predsjednica – izjavila je Grabar-Kitarović novinarima nakon svečanosti na kninskoj tvrđavi.

Želi imati kompletan stožer

Njezine je riječi kao objavu kandidature razumio i premijer Andrej Plenković, vjerojatno sa stanovitim olakšanjem, jer on već neko vrijeme javno govori da će Kolinda Grabar-Kitarović još jednom biti predsjednička kandidatkinja HDZ-a, no do sada nije bilo jasno kada to namjerava objaviti. Dapače, sama predsjednica je govorila kako će to učiniti “jednog lijepog, sunčanog dana”.

– Ona je tu, kandidatkinja je, sigurno će ići u još jednu pobjedu na izborima – komentirao je kratko Plenković.

Činjenica da je predsjednica kandidaturu objavila na samoj središnjoj proslavi Dana pobjede izazvala je, međutim, lavinu kritika. Reagirao je, među ostalima, njezin protukandidat Miroslav Škoro koji ovakav potez predsjednice smatra politizacijom Oluje.

Cijeli tekst pročitajte u sutrašnjem izdanju Večernjeg lista ili u e-izdanju.

