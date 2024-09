Pooštrava se zakon: Za pušenje e-cigarete u zatvorenom prostoru ili blizu škola i bolnica 130 eura kazne

"Na tržištu postoje proizvodi s vrlo visokim sadržajem nikotina, od 20 do 50 mg. Dvije i pol kutije cigareta su 50 mg. Možete zamisliti što će se dogoditi školarcu ako to stavi u usta. Tu smo da ograničimo mogućnost konzumacije tih novih proizvoda, o kojima se već dugo diskutira. Radi se o velikoj količini nikotina. On curi na sluznicu usta. Ne guta se pa ne može biti hrana. Teško je naći zakonsko rješenje, no traži se i sigurno će se naći", izjavio je u studenom prošle godine ministar zdravstva Vili Beroš.

Sada je ono pronađeno. Zakonsko rješenje kojim se nastoji doskočiti nikotinskim vrećicama, ali i ostalim duhansko-nikotinskim proizvodima kojih je na tržištu sve više, a čiji učinci, posebice oni dugoročni, nisu do kraja poznati, resorno je ministarstvo uobličilo u novi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, koji je u e-savjetovanju. Novim se zakonskim prijedlogom uvodi zabrana prodaje svih nikotinskih proizvoda maloljetnicima. Do sada je mlađima od 18 bilo zabranjeno prodavati cigarete, električne cigarete i grijani duhan.

U slučaju pojave nekih novih duhanskih i srodnih proizvoda, koji ovim Zakonom i podzakonskim propisima koji proizlaze iz ovog Zakona nisu regulirani, ministru zdravstva daje se ovlaštenje da u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, bez odgađanja donese naredbu o zabrani uporabe tih proizvoda. Takva zabrana može trajati najdulje 12 mjeseci.

Zakonski prijedlog slijedi europsku Direktivu pa se uvodi novi pojam – grijani duhanski proizvodi. "Grijani duhanski proizvod jest novi duhanski proizvod koji se zagrijava kako bi se proizvele emisije koje sadržavaju nikotin i druge kemikalije koje korisnik zatim udiše i koji je, ovisno o njegovim svojstvima, bezdimni duhanski proizvod ili duhanski proizvod za pušenje", pojašnjava se. Mijenjaju se odredbe o izuzećima koja su se do sada primjenjivala pa se arome ne smiju više koristiti ni u grijanim duhanskim proizvodima. Uređuje se označavanje grijanih duhanskih proizvoda koji su po karakteristikama duhanski proizvodi za pušenje.

Nacrt također dorađuje odredbe u vezi s ovlastima nadležnih inspektora Državnog inspektorata radi unapređivanja postupanja u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera, a istodobno se prekršajne odredbe prilagođavaju službenoj valuti pa su iskazane u eurima. Glavne kritike proizvođača odnose se na to što se na tržištu posljednjih godina pojavio čitav niz novih kategorija proizvoda koji su – premda nisu bez rizika, priznat će i sami proizvođači – potencijalno manje štetni od cigareta i zato je važno sve te proizvode klasificirati i regulirati ih proporcionalno razini štete koju njihovo korištenje nosi. Slično je napravila Američka agencija za hranu i lijekove (FDA), izradivši popis duhanskih proizvoda prema njihovoj štetnosti. U toj je klasifikaciji cigareta na prvom mjestu, a iza nje redaju se proizvodi za koje je utvrđena manja štetnost.

HZJZ je u svom upozorenju krajem prošle godine upozorio kako nema dostupnih znanstvenih dokaza koji podupiru nikotinske vrećice ili druge bezdimne duhanske proizvode kao pomagala za prestanak pušenja. Upozoravajući na provedena istraživanja, naveli su pritom zaključak norveških istraživača: "Granice između raznih duhanskih i nikotinskih proizvoda postaju sve manje jasne, što duhanskoj i nikotinskoj industriji omogućuje da iskoriste nedosljednosti u propisima".

U Hrvatskoj nema konzistentne politike u mnogim sferama, nego se stvari rješavaju pod utjecajem određenih pritisaka i lobija, a tako je i što se tiče zabrane pušenja u javnim prostorima. Prije gotovo petnaestak godina počela je zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorima, na udaru su bili ugostiteljski objekti. Neki su tada investirali u svojevrsne kapsule ili kabine za pušenje, a većina je odijelila prostor na onaj za pušače i nepušače. Međutim, inspekcije su jedno kratko vrijeme ozbiljno kontrolirale ovu mjeru, a potom je kontrola postala sporadična, pa se ove mjere danas samo neki drže. Stupi li na snagu novi Zakon, u svim zatvorenim javnim prostorima neće se, osim cigareta, više smjeti koristiti ni grijani duhanski proizvodi.

Sanitarni inspektori moći će zabraniti rad u javnim prostorima u kojima nije osigurana zabrana pušenja duhanskih i srodnih proizvoda. Pravna osoba u čijem se ugostiteljskom objektu zatekne osoba koja puši izvan prostora za pušenje bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 260 do 2650 eura, a fizička osoba obrtnik u tom će slučaju biti kažnjena iznosom između 260 i 660 eura. Kaznu od 130 eura na licu mjesta inspektor će naplatiti fizičkoj osobi ako puši duhanski ili srodni proizvod, biljni proizvod ili rabi elektroničku cigaretu s nikotinskim punjenjem ili bez njega, vodenu lulu i grijane duhanske proizvode u zatvorenom javnom prostoru te ako navedene proizvode konzumira na manje od dvadeset metara od ulaza u zdravstvenu ili obrazovnu ustanovu.

