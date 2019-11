Za koga igra Glavaš svojom podrškom Milanoviću?

Kandidatu za predsjednika države Zoranu Milanoviću u subotu je potpisom za kandidaturu stigla jedna “nenormalna” potpora.

– Kod njega nema licemjerja i laži. Ima dosta zagrebačkog asfalta u nogama. On je mangup i političar, fajter, diplomat i domoljub. Zato ima moju potporu – objasnio je Branimir Glavaš u subotu u Osijeku zašto podupire bivšeg SDP-ova premijera.

Teški ratni zločini

Svjestan da mu takva potpora u ovom trenutku nikako ne odgovara, Milanović se istog dana požurio od nje ograditi.

– Želim se ograditi od te podrške jer Glavaš nije moje društvo. Mislim da je to poruka Plenkoviću. Riječ je o čovjeku koji je optužen za teške ratne zločine i sud treba utvrditi pravorijek. Tu je najveći problem, nakon događaja 1991. u Osijeku gdje sud treba reći zadnju riječ, što to traje toliko dugo. To je nešto što ću kao budući predsjednik mijenjati, ako budem mogao, barem riječima i pritiskom. Taj postupak još traje i to nije pravo pravosuđe – poručio je Milanović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Međutim, HDSSB je bio dobro društvo SDP-u na lokalnim izborima 2009. (nakon dvije su izišli iz koalicije u županiji), a sa suradnjom se koketiralo i uoči parlamentarnih izbora 2015. kada su apsolutno svi bili svjesni da će izbori biti vrlo neizvjesni. Ipak, činjenica da Milanović Glavaševu potporu ne želi njega nije previše omela.

Svjestan je, kazao je, da je Milanović u kampanji, unatoč tomu i dalje je za njega, a jučer je gostujući na N1 televiziji dodatno nahvalio bivšeg premijera kazavši da Milanović nikada nije bio nekorektan prema njemu, da je on kandidat po njegovim kriterijima i mjerilima, da se Milanović o njemu uvijek izjašnjavao korektno, a otkrio je i da je uz pomoć Milanovićeve intervencije uspio iz zatvora u Mostaru doći na pogreb svoje sestre.

Posebno je zanimljivo bilo Glavaševo tumačenje Milanovićeve izjave da je njegov potpis poruka Andreju Plenkoviću. Decidirano tvrdi da nije bilo nikakvih pritisaka na koalicijskim sastancima.

– Vjerojatno nešto premijer Plenković zna u odnosu na mog kandidata Zorana Milanovića i ja ću ga rado saslušati. Nadam se da možda ima nešto za reći, što je tajna, što ne znamo ni ja ni javnost, pa možda misli da ću promijeniti mišljenje. Nema čovjeka koji nema svoju tajnu, a za koju mu ne bi bilo ugodno da je javnost sazna – izjavio je Glavaš.

Upravo nakon te Glavaševe izjave svi izvori s kojima smo jučer razgovarali, a koji su ili iz vrha SDP-a ili su političari koji dobro poznaju i Milanovića i Glavaša, kažu da je lako moguće da je potpis i potpora Milanoviću od optuženika za ratne zločine Glavaša igra, trostruki pas koji je odigrao s premijerom, a za HDZ-ovu kandidatkinju za predsjednicu.

Zanimljiv tajming

Potpuno je jasno da Milanoviću potpora Glavaša ne odgovora i da snažno iritira njegovo biračko tijelo. A i otvara mu bokove.

– Sada HDZ-ovci imaju prostor da se referiraju na Milanovićevo koketiranje s desnicom i braniteljskim vođama. I dovodi ga se u poziciju da se brani – kaže naš izvor koji poznaje i Glavaša i Milanovića.

Vrlo je zanimljiv i tajming kada je Glavaš dao potpis, dva dana uoči prosvjeda učitelja koji je prerastao u protuvladin. – Ne znam što se iza svega krije, ali Milanoviću i SDP-u to nikako ne odgovara. Sve sliči na dobro planiranu akciju i jedino što je sigurno jest da je Milanović odlično reagirao – kaže izvor iz vrha SDP-a.