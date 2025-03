Vučić o napadu nožem na dekanicu u Nišu: 'Ima ozljedu kao kada režete krastavac ili luk'

Nakon što je u Nišu žena nožem napala dekanicu Filozofskog fakulteta Nataliju Jovanović, održan je prosvjed. Podsjetimo, do napada je došlo u nedjelju tijekom prosvjeda ispred Pravnog fakulteta, a dekanica je ozlijeđena dok se branila od napada. Jovanović je jedna od prvih čelnika fakulteta u Srbiji koja je stala uz studentske zahtjeve, a Filozofski fakultet u Nišu prvi je otvorio vrata studentima tijekom blokade.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostujući na Pink TV komentirao je napad na dekanicu i njezinu ozljedu. "Inače, ozljeda je od kao kada se reže krastavac ili luk, pošto sam dobio informaciju, nikakve ozljede nema, površinska je sasvim, a onda je trebalo to sve da se odigra. A mi smo, vidite, za razliku od njih, to osudili. I taj napad te, očito psihički labilne, starije žene, koja je tog jutra kupila taj nožić i kada je vidjela da ova kreće prema njoj, upotrijebila je i to su zloupotrijebili", kazao je Vučić.Dodao će policija i tužiteljstvo sve ispitati. Kazao je i da niti jedan skup prosvjednici nisu prijavili institucijama u skladu sa zakonom.