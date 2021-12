Vozači saniteta: Ponižavaju nas, mi smo po njima dostavljači. Ići ćemo u štrajk!

Više od 700 vozača saniteta i 300 medicinskih sestara i tehničara u sanitetskom prijevozu planira podizanje ustavne tužbe protiv Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Vozači saniteta iz cijele zemlje danas od 10 sati održavaju konferenciju za medije ispred KB Dubrava.

- Okupili smo se da vam iznesemo svoje probleme. Smatramo da se u Ministarstvu krši Ustav i da smo mi u sanitetu diskriminirani. Naši problemi počinju 2011. kada jedan dio vozača saniteta, mislim i na medicinske sestre i tehničare, ostaju na postojećem koeficijentu dok se drugima skida. Smatramo da je takav odnos diskriminirajući za nas koji smo maknuti s našeg koeficijenta i na taj način smo oštećeni za svoja primanja. Svo ovo vrijeme pokušavamo Ministarstvu zdravstva objasniti problematiku i doći do rješenja, no nismo ga našli do danas, a uvijek dobivamo odgovor da budemo strpljivi. Nedopustivo je da netko danas za isti posao dobiva manju plaću - rekao je sindikalni povjerenik Vladimir Markuš.

- Čekamo od 2011., ne znam do kad još moramo čekati. Ustanovili smo da nas zavlače i dodatno nas ponižavaju jer nije dovoljno da smo poniženi time da dobivamo manju plaću. Takav odnos više nećemo trpjeti, naš problem moramo riješiti - dodaje navodeći kako se njihovo zanimanje u uredbama ne vodi kao "vozači saniteta", nego kao taksisti i vozači dostavljači.

Tražili su hitni sastanak koji se održao 8. prosinca. Kako im je rečeno iz Ministarstva zdravstva, oni su svoj dio posla odradili te su problem proslijedili Ministarstvu financija pa je sada to na Zdravku Mariću te konačno na Andreju Plenkoviću.

- Apeliram, ako je istina, da se zauzmu za to i da se ta nepravda privede kraju. Dat ćemo prostora do kraja siječnja, ukoliko se ne riješi krećemo s podizanjem ustavne tužbe i ići ćemo u štrajk, obustavu rada. Mi taj štrajk niti želimo, niti smo ga željeli. Nemamo nikakvog načina kako drugačije riješiti ovu nepravdu. Uzeto nam je ono što je bilo naše, nikada nam to nije vraćeno. Ne tražimo povećanje plaće, samo ono što je bilo, vratite nam. Požrtvovno smo radili cijelo vrijeme - ustvrdio je.

- Ajmo stati na kraj toj farsi. Apeliram na gospodina Marića i gospodina Plenkovića da potpišu uredbu o koeficijentima i da se ispravi nepravda - nadovezao se predsjednik sindikata Krunoslav Kušec.

VIDEO Prosvjednici na Markovu trgu okružili zastupnika HDZ-a, doktora Karlića, i svađali se s njime.