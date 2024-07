Vozač saniteta kroz suze o tragediji u Daruvaru: 'Ušao sam u dom i među preminulima ugledao svoju baku..'

Tragedija koja se dogodila u domu za starije i nemoćne u Daruvaru ostavila je dubok trag u životima mnogih, uključujući i zaposlenike Zavoda za hitnu medicinu BBŽ. Priča koju je podijelio anonimni vozač saniteta, koji je bio na terenu u Pakracu kada je saznao za pokolj nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Naime, kako je ispričao za Mojportal , kolegica i on, koji su bili na dužnosti to jutro, ostali u šoku kada su saznali da se pucnjava dogodila dom u kojem su smještene njihove bake, i to kao cimerice. "Ostali smo zaprepašteni kada smo saznali da se tragedija dogodila u domu u kojem su smještene i moja i njezina baka, " prisjeća se vozač saniteta opisujući te potresne trenutke.

Njegova kolegica odmah je počela tražiti informacije od kolega u okolnim zdravstvenim ustanovama, pokušavajući saznati nešto više o stradalima. Tako je saznala da je njezina baka teško ranjena i da su je kolege iz daruvarske Hitne prevezli u virovitičku bolnicu, kasnije je nažalost podlegla ozljedama. Vozač saniteta je odjurio do doma i ugledao je prizor koji će pamtiti do kraja života. - Među ubijenima sam vidio i svoju baku. Ona je poginula na licu mjesta. Imala je 92 godine – ispričao je za Mojportal vozač saniteta koji je i danas potresen svime što je u ponedjeljak doživio.

VEZANI ČLANCI:

"U mom poslu moram biti spreman na sve. Znam da je u takvim trenucima najvažnije pomoći preživjelima. Te starice su bile u stanju potpunog šoka, mnoge nisu mogle govoriti. Trebalo im je hitno pružiti pomoć," objašnjava. Iako je duboko patio zbog gubitka bake, nastavio je obavljati svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. Ubrzo nakon tragedije, bio je na poslu i posjetio prijateljice svoje bake u Veteranskom centru. "Rekao sam ljudima u Veteranskom centru da smo mi, moji kolege i ja, na raspolaganju 24 sata dnevno. Ovo je nevjerojatno teška situacija za cijeli Daruvar, nikada nismo doživjeli nešto ovakvo. Moramo se podržavati," naglašava naš sugovornik.

Osim što ga duboko boli gubitak bake, teško mu je i zbog svih drugih stradalih. Poznavao je i ubijenog njegovatelja Damira Fijalu, kojeg opisuje kao "krasnog čovjeka, vrijednog, poštenog, uvijek nasmijanog, koji nikada nije odbio pomoći drugima." "Ne mogu vjerovati da ga više nema," dodaje. Tijela ubijenih u ovom stravičnom pohodu danas će, nakon obdukcije u Bjelovaru, biti vraćena u Daruvar, grad koji je ostao u šoku i žalosti, gdje je danas proglašen Dan žalosti, piše Mojportal.

>>> FOTO Pogledajte tužne prizore dan nakon masakra: Pale se svijeće, ne vjetru vijori zastava na pola koplja