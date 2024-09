Vodostaj Dunava raste 2-3 centimetara na sat, a Save preko 5 centimetara na sat

Gledajući prizore iz Austrije, gdje se Dunav izlio i poplavio brojne kuće i gradove, i građani Hrvatske s zabrinutošću prate vodostaje rijeka i što se sve događa uzvodno. Kada je riječ o Dunavu njegov vodostaj kod Dunava raste 2-3 centimetra na sat. Danas u podno vodostaj Dunava kod Vukovara iznosio je 158 centimetara i još raste. Primjera radi 24 sata ranije, u nedjelju u podne, vodostaj Dunava kod Vukovara iznosio je 141 centimetar što znači da je za 24 sata narastao 43 centimetara. Kada je riječ o Vukovaru, koji je najveći grad uz Dunav u Hrvatskoj, pripremno stanje za obranu od poplava se proglašava kada vodostaj dosegne 530 centimetara, a redovne mjere obrane od poplava se uvode kada dosegne 580 centimetara.

Izvanredne mjere se proglašavaju kod vodostaja od 630 centimetara, a izvanredno stanje na 680 centimetara. S obzirom na konfiguraciju terena i visoke nasipe na hrvatskoj strani obale Dunava Vukovarci, kao i većina ostalih građana koji žive uz Dunav, ne trebaju brinuti o poplavama. Tu je izuzetak područje kod Batine, posebno Zeleni otok, koji se gotovo svake godine bore s visokim vodostajem Dunava. Iz Hrvatskih voda najavljuju kako će ovog rujna vodostaj Dunava kod Batine premašiti +700 te da treba na vrijeme imovinu podići na više dijelove kuća te izaći iz tih prostora, ako tamo nekoga ima.

Znatno veći porat vodostaja se bilježi na rijeci Savi. Tako je prema službenim podacima u 24 sata vodostaj Save kod Županje porastao za čak 135 centimetara. On je još u nedjelju u podne iznosio 25 centimetara da bi danas u podne narastao na čak 160 centimetara s tim da vodostaj i dalje raste. O vodostaju Save govori i to da on raste tempom od preko 5 centimetara na sat. Inače pripremno stanje obrane od poplava na Savi kod Županje proglašava se kad on dosegne 60 centimetara, a redovne mjere obrane od poplava kada naraste na 880 centimetara.

Izvanredne mjere obrane od poplava proglašava se kad on dosegne 980 centimetara, a izvanredno stanje proglašava se kad vodostaj Save dosegne 1080 centimetara. Povijesni vodostaj Save kod Županje zabilježen je 17. svibnja 2014. godine kad su mjerne stanice pokazale 1191 centimetara.

