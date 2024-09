Očekuju se vrlo visoki vodostaji Mure, Drave i Dunava

Hrvatske vode proglasile su pripremno stanje za tokove Gornja Dobra – Turkovići, Kupa – Zapeć, Mala Neretva – Opuzen, Sava – Drenje Brdovečko, preljev Jankomir u Zagrebu i Sutla – Zelenjak. U Gorskom kotaru i Lici u prosjeku je palo od 60 do 100 milimetara oborina, u Istri i Kvarneru od 30 do 60, u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj od 40 do 60 mm. Najmanje kiše palo je na istoku Hrvatske i u Dalmaciji. Najviše kiše zabilježeno je na postaji Božava na Dugom otoku, čak 230 mm! Još veće količine pale su u Republici Sloveniji, u prosjeku od 80 do 100 mm, napominju u Hrvatskim vodama.

Oborine su utjecale na porast vodostaja, no do zaključenja ovog teksta još uvijek to nisu bile razine za proglašenje mjera obrane od poplava. Olakotne okolnosti zbog kojih nije došlo do značajnijeg porasta vodostaja u Hrvatskoj su to što su vodostaji na svim vodotocima u Hrvatskoj bili niski ili vrlo niski, a tlo još nije bilo u potpunosti zasićeno vodom pa je imalo dosta veliku mogućnost upijanja palih oborina. Jučer oko ponoći došlo je do izlijevanja rijeke Save iz korita u inundacijski prostor između nasipa na području Zagreba.

– U iduća tri dana u Hrvatskoj se očekuje pretežno oblačno povremeno s kišom, ali ipak u dosta manjoj mjeri nego u protekla 24 sata. Velike količine oborina koje su u proteklom razdoblju pale na slivnom području susjednih uzvodnih država uzrokuju povećanje protoka rijeka te se u sljedećim danima očekuju vrlo visoki vodostaji Mure, Drave i Dunava s ulaskom u mjere obrane od poplava. Tijekom ponedjeljka 16. rujna vodostaji rijeke Mure očekuju se na razinama pola metra nižima u odnosu na rekordne vodostaje iz kolovoza prošle godine. Rijeka Drava će se izregulirati u mnogobrojnim dravskim akumulacijama, tako da na Botovu očekuju protok od oko 1800 m3/s tijekom utorka. Vodostaji rijeke Dunav na ulaznom profilu u Hrvatsku kod Batine tijekom idućeg tjedna mogli bi dosegnuti razine od oko +700 cm. Potrebno je naglasiti da ovako visoki vodostaji rijeke Dunava nisu zabilježeni od lipnja 2013. godine – izvijestile su danas Hrvatske vode.

Povećan dotok Mure iz Austrije i Slovenije očekivani maksimum imat će u ponedjeljak, no to uvelike ovisi o ostvarenoj oborini u tim zemljama, kažu u DHMZ-u. Vezano za Dravu, olakotna okolnost je što su jezera HE Dubrava i HE Čakovec u remontu, pa je razina vode u jezeru niska. Kiša je, s druge strane, pomogla u punjenju Trakošćanskog jezera u kojem je trenutačno 20.000 kubika vode. Podsjetimo, jezero je bilo ispražnjeno zbog izmuljivanja. Ukupna vrijednost radova iznosi 4,8 milijuna eura, a financirani su iz vlastitih sredstava Hrvatskih voda koje su podnijele i prijavu za sufinanciranje iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

GALERIJA Jako nevrijeme u Splitu čupalo stabla, poplavljeni podrumi, oštećeni automobili...