Vladajući odbili tematsku sjednicu o HRT-u, oporba nezadovoljna: 'Ovo nije naš hir, utvrđene su nepravilnosti'

Vladajuća većina Odbora za informiranje, informatizaciju i medije odbila je u srijedu prijedlog oporbe za sazivanjem tematske sjednice oko nezakonitosti u radu i poslovanju HRT-a jer smatraju da za njom nema potrebe nakon što su dobili pismeno očitovanje ravnatelja Roberta Šveba. Tematsku sjednicu zatražila je trećina članova Odbora predvođena potpredsjednicom Odbora Uršom Raukar Gamulin (Možemo!) te SDP-ovom Mirelom Ahmetović zbog, kako su upozorile prošlog tjedna, nelegalnog ugovora HRT-a s Vladom.

"Na prošlotjednoj sjednici od potpredsjednika Nadzornog odbora HRT-a nismo dobili nikakve odgovore, a u raspravljenom izvješću su naznačene stvari za koje smatramo da trebaju biti detaljno ispitane, stoga tražimo tematsku sjednicu. Neprihvatljivo je da HRT posluje nezakonito i nestatutarno", poručila je Raukar Gamulin. S obzirom na to da je Nadzorni odbor u internoj reviziji poslovanja od 2017. do 2024. godine utvrdio niz nezakonitosti u radu HRT-a, itekako ima materijala za raspravu, dodala je Ahmetović.

"Ovdje nije samo odgovornost ravnatelja Šveba nego i Nadzornog odbora koji pokreće eventualno razrješenje ako za to ima osnove. A kako bismo utvrdili ima li ili nema osnove, moramo dobiti odgovore na pitanja. Imam i neslužbenu informaciju da su podnesene kaznene prijave protiv Šveba. Dozvolite da se održi sjednica i da se na ta pitanja odgovori, ništa više ni manje", poručila je vladajućima. Nezavisni zastupnik Nino Raspudić naglasio je kako je obveza tog Odbora da se ta priča raščisti. "Nije ovo naš hir, revizija je utvrdila nepravilnosti i naša je odgovornost da ovu stvar pretresemo", rekao je.

Raukar Gamulin i Ahmetović su ukazale da je ugovor HRT-a i Vlade za razdoblje od 2023. do 2027. falsificiran i, samim time, nelegalan. "Vladi je u izvješću NO-a dostavljena tablica i to izmijenjena tablica, s iskazanim gubitkom u projekcijama poslovanja, što je je protivno Zakonu o HRT-u i Statutu", ustvrdile su. Naglasile su i da se novac na HRT-u nije trošio u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i da je to utvrđeno revizijom poslovanja dvije tvrtke s HRT-om - Ro.Ba.Go koja je, pak, u Švebovu suvlasništvu te Croatel.

Predsjednik Odbora Josip Borić (HDZ) je odmah nakon prošlotjedne sjednice zatražio pisano očitovanje Šveba, koje je Odbor jutros i dobio, a što Borić, kazao je, smatra dovoljnim za ovu temu. "Nema razloga sumnjati u ono što je napisano, raščistili smo ta neka pitanja i, po meni, nije bilo nezakonitog sklapanja ugovora između HRT-a i Vlade. Mislim da su sva objašnjenja dana u očitovanju i ne smatram da trebamo imati tematsku sjednicu", rekao je. Sama kuća za sebe utvrdi da je sedam godina kršila zakone, ponovila je Ahmetović. Petero vladajućih preglasalo je oporbenih četvero pa se tematska sjednica na ovu temu neće održati.

Odbor je raspravio i izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2023. godinu - godinu koja je, naglasio je ravnatelj Zdravko Vukić, obilježena izricanjem najvećeg broja, ali i najviših upravnih novčanih kazni za kršenje odredbi o GDPR-u. "U prošloj smo godini izrekli 28 upravnih novčanih kazni u iznosu 8,27milijuna eura. Usporedbe radi, u 2022. smo izrekli kazni u visini oko pola milijuna eura", rekao je.

Dvije najveće kazne izrečene su dvjema agencijama za naplatu potraživanja u iznosima 2,6 i gotovo 5,5 milijuna eura, naveo je. Odnose se na curenje podataka i nelegalnu obradu i prikupljanje podataka o maloljetnoj djeci dužnika, zdravstvenim informacijama... "Kazne su izrečene zbog teških kršenja odredbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka", naveo je Vukić. Ove su dvije kazne bile i među najvećim izrečenim kaznama u EU, dodao je. Kazao je i kako je Agencija provela 544 nadzornih aktivnosti te zabilježila porast pritužbi za 18 posto.

