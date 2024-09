Ustavni sud tvrdi da je otkaz Hrvoju Zovku na HRT-u bio zakonit, Hedl: 'To je cijena koju plaća'

Ustavni sud odbacio je ustavnu tužbu Hrvoja Zovka, predsjednika Hrvatskog novinarskog društva (HND), u slučaju nezakonitog otkaza na HRT-u još 2018. godine. Zovko je ranije podnio ustavnu tužbu kao odgovor na odluku Vrhovnog suda koji je bio poništio sve ranije odluke sudova, a koje su nalagale kako je njegov otkaz nezakonit. Povodom svega se oglasio i potpredsjednik HND-a i cijenjeni novinar Drago Hedl.

- To je cijena koju Hrvoje plaća zbog javnih prosvjeda HND prema prozorima AP-a i protiv Lex AP-a, javnih istupa i borbe za slobodu medija. Ne smijemo dopustiti da nas i njega slome, mada on sve to, za razliku od nas, jako skupo plaća i osjeća na svojoj koži. Fascinantna je brzina kojom je Ustavni sud donio presudu, za njihov uobičajeni način rada ovo je brzina svjetlosti - poručio je.

Inače, odvjetnica Hrvoja Zovka, Vanja Jurić, navela je za Index kako odluka nije u skladu s činjenicama koje su tijekom postupka utvrdili i općinski i županijski sud.

- Zadaća Ustavnog suda je da štiti temeljna prava građana, koja uključuju i ustavna prava na rad i pravično suđenje. Ustavni sud, u ovom slučaju, nije ispunio tu zadaću, s obzirom da Hrvoju Zovku nije osigurao zaštitu od arbitrarne i nepravilne odluke Vrhovnog suda - kazala je.

Inače, radi se o izvanrednom otkaz ugovora o radu još iz 2018. koji je tada bio na funkciji izvršnog urednika HTV-a 4. Iako su i Županijski i Općinski sud odredili kako je taj otkaz bio nezakonit, Vrhovni sud je poništio te odluka, a Ustavni je 12. rujna ove godine u sastavu Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, donio odluku da se žalba, odnosno zahtjev za reviziju postupka - odbija.

