VIDEO Zabijelio se Stradun! Snažno nevrijeme zahvatilo Dubrovnik, na moru se stvorila pijavica

Dubrovnik je jutros pogođen nevremenom koje je donijelo snažnu grmljavinu i obilne oborine. Sredozemna ciklona, koja se povlači s Jadrana, donijela je jaku tuču, a grad i okolna područja prekrila je sloj ledenih kuglica debljine nekoliko centimetara. Ulice Dubrovnika, uključujući i Stradun, potpuno su se zabijelile. Prema izvještajima lokalnije medija, led je stvarao ozbiljne poteškoće, a visoki nanosi leda dosezali su čak 30 centimetara.

Kako javlja DuList, stanovnici Dubrovnika izvijestili su o problemima u prometu jer su ulice, koje su inače prepune turista, postale opasne klizališta. I dok su mnogi pokušavali očistiti lokalne prostore, nesreće su bile neizbježne zbog skliskih uvjeta. U međuvremenu, oluje su na moru stvorile i pijavicu koja je prijetila područjima uz obalu.

Iako je veći dio nevremena zahvatio kopneni dio Dubrovnika, značajna količina oborina pala je na moru, osobito između Trogira i Rogoznice. Tamo su oborine i tuča također prisutni, ali u manjoj mjeri, jer se većina nevremena zadržala iznad mora. Prema prognozi DHMZ-a za srijedu, unutrašnjost zemlje je pretežno oblačna, a na sjeveru su mogući slabi oborine na granici kiše i snijega, dok u gorju povremeno pada i slab snijeg.

U Dalmaciji je promjenjivo oblačno, uz mogućnost lokalnih kiša i pljuskova, dok na sjevernom Jadranu prevladava djelomično sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjeren, sjeveroistočni, a na moru umjerena do jaka bura, dok podno Velebita udari mogu doseći olujnu jačinu. Temperature zraka na kopnu će biti od 0 do 5°C, dok će na moru biti od 9 do 14°C. Što se tiče uvjeta na cestama, HAK javlja da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, s mogućnošću poledice, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu je katamaranska linija Ubli – Vela Luka – Hvar – Split.

