VIDEO Ukrajinci objavili video bliske borbe: 'Rusi su upali u naselje, morali smo odmah reagirati'

Amerikanci su Ukrajini donirali više od 300 Bradleya, a sada je ukrajinska 47. mehanizirana brigada objavila snimku bliske borbe Bradleya i ruskog oklopnog transportera. Prema navodima Ukrajinaca snimka je nastala u blizini grada Povrovska na istoku Ukrajine. Na snimci se vidi kako Bradley i ruski transporter BTR-82A voze jedan prema drugome i pritom pucaju. Na snimci se vidi kako se dimi iz ruskog transportera, a u jednom trenutku iz vozila ispada jedan vojnik. Nedugo nakon toga vozilo je stalo.

- Ovaj oklopni transporter koji vidi te na snimci, upao je u nasilje. Ekipa Bradleya morala je odmah reagirati - napisali su iz ukrajinske brigade, javlja Newsweek. Pišu kako nisu mogli neovisno provjeriti snimku, no i da su se obratili ruskom ministarstvu obrane za komentar. Većina najintenzivnijih borbi u više od dvije godine rata u Ukrajini odvijala se na istoku zemlje. Sukobi istočno od Povrovska, ključnog grada za obranu Ukrajine u tom području, 'epicentar" su borbi, objavila je 47. mehanizirana brigada krajem prošlog tjedna.

Ukrajinska vojska navela je jučer u priopćenju kako je Rusija pretrpjela 269 žrtava u posljednja 24 sata dodajući da je Ukrajina uništila dva borbena oklopna vozila i dva topnička sustava duž ovog dijela bojišnice. Ruski tenk, oklopno vozilo i još dva topnička sustava oštećeni su, navele su oružane snage Kijeva.

Ukrajinska brigada navela je prošlog petka kako Rusija ima 'ogromne rezerve ljudstva' i može 'brzo nadoknaditi njihove teške gubitke i baciti ih natrag u bitku' dodajući da njeni borci zadržavaju 'najmanje tri' ruske brigade.

- Borbe ne prestaju ni na trenutak - poručili su iz brigade.

