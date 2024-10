VIDEO Trump opet pod optužbama za seksualno zlostavljanje, bivša manekenka: 'Osjećala sam se poniženo'

Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je za seksualno zlostavljanje manekenke koju je upoznao preko Jeffreya Epsteina tijekom 1990-ih, otkrio je list Guardian. Prema navodima dnevnika, ovaj se navodni napad dogodio u Trump Toweru u New Yorku početkom 1993. godine, a Stacey Williams kaže da je republikanskom milijarderu otišla na poziv američkog financijera Jeffreya Epsteina.

Kada je stigla, Donald Trump navodno ju je povukao prema sebi, diravši njezone grudi, kao i struk i stražnjicu. Priznala je i da je bila "duboko uznemirena" i tvrdi da joj se tada učinilo da je vidjela Donalda Trumpa kako se smiješi Jeffreyu Epsteinu. Epstein, financijer s moćnim ekonomskim i političkim mrežama u Sjedinjenim Državama i inozemstvu, i sam je bio optužen za seksualno zlostavljanje i silovanje mladih djevojaka, no njegovo samoubojstvo vješanjem u zatvoru u New Yorku u kolovozu 2019. ugasilo je javnu akciju protiv njega.

Donald Trump has a long predatory history of pursuing and abusing women. Trump has tracked and attacked women and girls throughout his entire adult life.



