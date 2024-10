Trump optužio britanske laburiste za ilegalno miješanje u američke izbore

Republikanski kandidat na predsjedničkim izborima u SAD-u Donald Trump podnio je prijavu protiv vladajuće britanske Laburističke stranke, optuživši ih za “nezakonito strano miješanje i doprinos kampanji” demokratske kandidatkinje za predsjednicu, aktualne potpredsjednice Amerike, Kamale Harris.

Potez je neobičan s obzirom da je Trumpova kampanja prije osvajanja prvog mandata u Bijeloj kući 2016. bila pod istragom zbog sumnji u nezakonito strano miješanje Rusije, a sada Trump tvrdi da se nezakonito strano miješanje događa od strane vladajuće stranke zemlje koja je vjerojatno najbliži američki saveznik u svijetu.

U prijavi se aludira na doba Američke revolucije krajem 18. stoljeća: “Kad su predstavnici britanske vlade prošli put pokušavali ići od vrata do vrata po Americi, to nije dobro završilo po njih”, pišu Trumpovi odvjetnici u prijavi koja je podnesena pred Federalnom izbornom komisijom, javlja jutros Financial Times.

Kao dokaz miješanja britanskih laburista u američke izbore, Trumpov izborni stožer navodi medijska izvješća o tome da su dužnosnici Laburističke stranke proteklih mjeseci putovali u SAD kako bi ponudili savjete kampanji Kamale Harris. Među njima su bili i Morgan McSweeney, šef kabineta britanskog premijera Kiera Starmera, zatim Matthew Doyle, šef komunikacija u uredu premijera, te McSweeneyeva savjetnica za strateška pitanja, Deborah Mattinson.

Kao dokaz u prijavi nudi se i objava Sofie Patel, šefice operacija u Laburističkoj stranci, na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn, gdje je napisala (i u međuvremenu obrisala tu objavu) da čak stotinjak sadašnjih i bivših stranačkih dužnosnika Laburističke stranke putuje u SAD s ciljem da pomogne u kampanji potpredsjednice Harris.

Trumpovi odvjetnici tvrde da takva pomoć stranih aktera predstavlja kršenje američkih zakona o financiranju kampanja. Britanski premijer Starmer komentirao je novinarima, tijekom putovanja na summit članica Commonwealtha u Samoi, da su članovi Laburističke stranke putovali na takve angažmane u SAD-u praktički u svakom izbornom ciklusu te da ti ljudi to rade u svoje slobodno vrijeme, kao volonteri.

