Za katastrofu kriv fenomen 'Dana' s pretoplim morem

U poplavama koje su ovog tjedna poharale istočnu Španjolsku poginulo je najmanje 205 ljudi, objavila je jučer španjolska hitna služba, dok su se dijelovi Španjolske pripremali za još obilnih padalina nakon snažnih oluja. Više od 1200 radnika je raspoređeno u misiju spašavanja, a pomaže im i 500 vojnika te dronovi koji pretražuju blato i ruševine u potrazi za znakovima života. Hitne službe nisu navele koliko je nestalih osoba.

More toplo 23 stupnja

Najsmrtonosnije bujične poplave u modernoj povijesti Španjolske zahvatile su istočnu regiju Valenciju nakon olujne kiše u utorak i srijedu. Ceste i gradovi su pod vodom. Meteorološka služba Aemet izdala je u četvrtak upozorenje na poplave za cijelu pokrajinu Castellon.

"Oluje još nisu gotove", upozorio je španjolski premijer Pedro Sanchez tijekom posjeta Valenciji. Uvjeravao je lokalno stanovništvo u potporu središnje vlade u Madridu. "Zaboravljeni smo. Ima ljudi koji su s leševima u svojim domovima, ovo je stvarno tužno. Molim vas, tražimo pomoć. Ponestaje nam svega", kazao je Juan Ramón Adsuaae, gradonačelnik Alfafara gradića, južno od Valencije.

VEZANI ČLANCI

Vlada Balearskih otoka pozvala je stanovništvo na maksimalan oprez idućih dana, osobito na popularnim otocima za odmor - Mallorci i Menorci. Ondje je na snazi narančasti stupanj upozorenja, drugi po snazi. Jučer je bio državni praznik u Španjolskoj, kojim se obilježava početak produženog vikenda, koji bi mnogi Španjolci inače koristili za putovanja. No Sanchez je pozvao stanovnike u pogođenim pokrajinama Valenciji i Castellonu da "ostanu kod kuće". Premijer je rekao da je važno obratiti pozornost na upozorenja nadležnih tijela i slijediti njihove preporuke. U gradu Chiva je u osam sati palo više kiše nego u prethodnih 20 mjeseci.

"Držim se za ovo stablo, ali oko mene nema ničega, ničega, samo voda, kao da sam usred mora", s mobitela je preko videa Maite Jurado uplašenim glasom molila prijatelje i rodbinu za pomoć. Njezin automobil već odavno odnijela je voda u Paiporti, u blizini metropole Valencije. Mlada Španjolka doživjela je noćnu moru, ali je spašena i pobjegla je od užasa.

Za katastrofu u Španjolskoj odgovorna ke takozvana "hladna kapljica", u Španjolskoj poznata i kao fenomen "Dana". "Dana" je akronim za "Depresión aislada en niveles altos", odnosno "izolirana depresija na velikoj nadmorskoj visini". "Dana" se češće javlja na Pirinejskom poluotoku, posebno u rujnu i listopadu.

"Po svom intenzitetu, fenomen Dana usporediv je s karipskim uraganom ili azijskim tajfunom", rekao je španjolski klimatolog Jorge Olcina novinskoj agenciji EFE. "Hladne kapljice" nastaju kada se hladni i topli zrak susretnu i stvaraju snažne kišne oblake. Niske temperature u zraku susreću se s toplim temperaturama mora - rezultat su veliki, teški oblaci koje pokreću snažne oluje poput izbočenog vodenog balona. Topografija Pirenejskog poluotoka sa svojim brdima i planinama također pogoduje stvaranju oblaka.

Što je more u Sredozemlju toplije, to su padaline jače. Toplije temperature prenose više energije u kišne oblake, objašnjava Olcina. Zbog globalnog zatopljenja temperatura mora u Sredozemlju trenutno je do 23 stupnja. "Sve iznad 20 stupnjeva je opasno. U prošlosti bi se 'Dana' fenomen događao svakih petnaestak godina. A sada možda svakih pet godina", govori Olcina.

VEZANI ČLANCI

Rezultat su situacije poput onih u regiji Valencije, gdje je palo i do 500 litara kiše po kvadratnom metru - i to u roku od samo šest sati. U prošlom stoljeću u Valenciji su bile samo dvije oluje sličnog intenziteta, rekao je za španjolske medije Ruben del Campo, glasnogovornik meteorološke agencije Aemet. Većina oluja imala je blaži ishod, no ovoga puta u Valenciji je sve bilo drugačije. "Olujni sustavi stalno su se formirali i obnavljali u ovom području", objasnio je Ruben del Campo, nazvavši to "savršenim ciklusom oluje".

Poplave i u Norveškoj

I drugi kraj Europe, sjeverni, pogodile su poplave. Oluje u noći na petak uzrokovale su poplave i klizišta na jugozapadu Norveške. Oborine su se jučer smanjile, rekla je meteorologinja Julie Solsvik za televiziju NRK, dodajući da su upozorenja na poplave i odrone još uvijek na snazi. Nije bilo prijavljenih nestalih ili ozlijeđenih zbog nevremena, objavila je policija.

Pristup mjestu Odda u kojem živi oko 5000 ljudi, oko 60 kilometara jugoistočno od Bergena, bio je jučer onemogućen nakon što se srušio most. Sve ostale prilazne ceste bile su zatvorene zbog nevremena. Gradonačelnik Odde opisao je stanje kao "dramatično". Podrum koji pripada povijesnom hotelu Ullensvang sjeverno od Odde poplavljen je tijekom noći. U podrumu hotela pohranjeni su brojni antikviteti i umjetnine.