VIDEO Španjolci vodenim pištoljima tjerali turiste: 'Barcelona nije na prodaju, idite kući'

Tisuće prosvjednika okupile su se ovog vikenda u središtu Barcelone kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog masovnog turizma koji opterećuje grad. Okupljeni su nosili natpise poput "Barcelona nije na prodaju", jasno izražavajući svoje stavove protiv prekomjernog broja posjetitelja koji, prema njihovu mišljenju, narušavaju kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Napetosti su dodatno eskalirale kada su neki prosvjednici odlučili upotrijebiti vodene pištolje na turiste koji su ručali u vanjskim dijelovima restorana. "Turisti, idite kući", uzvikivali su lokalci dok su polijevali turiste, koji su začuđeni promatrali što se događa.

This is #Barcelona.



Imagine saving up your hard-earned money to travel to Europe, hoping to enjoy the sights and contribute to their struggling economy.



Instead, you find yourself being sprayed with water guns with “tourists go back home” placards.



