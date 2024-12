VIDEO Pojavila se snimka: Vozila je suprotnom trakom, skrivila sudar pa pobjegla, sad se javila policiji

Vukovarsko-srijemska policija pronašla je vozačicu koja je u Vukovaru vozila auto u suprotnom smjeru i skoro izazvala frontalni sudar. Naime, ona nije 'samo' vozila u suprotnom smjeru, već je uzrokovala prometnu nesreću u kojoj je oštetila tri vozila, a dvoje ljudi je zadobilo lakše tjelesne ozljede. Vozačica je pobjegla s mjesta nesreće.

Provedenim istraživanjem policija je utvrdila kako se radi o 44- godišnjoj vozačici osobnog automobila koja je 10. prosinca, uzrokovala prometnu nesreću te se udaljila s mjesta događaja. - Vozilo kojim je uzrokovana prometna nesreća pronađeno je isti dan u Vinkovcima, dok se vozačica sama javila u prostorije Policijske postaje Vukovar - rekli su iz policije za 24 sata te dodali kako za počinjene prekršaje slijedi optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.

Čitatelj je za 24 sata rekao da je u zadnji trenutak stisnuo gas i uspio se prestrojiti u desnu traku, to se vidi na snimci koju možete pogledati OVDJE. - Vozio sam kući s posla. U jednom trenutku sam vidio jaka svjetla i kako auto ispred koči. Dobro je to da imam automatik, jer sam uspio dati gas i pomaknuti se u desnu traku, da to nisam uspio, bojim se što bi bilo - rekao je.

