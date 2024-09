VIDEO Pauk mu podigao auto, vozač poludio i napravio kaos: Pogledajte što je učinio

Pronalazak parkirnog mjesta u velikim gradovima uvijek je problem, a isto se to dogodilo vozaču automobila Chevrolet Silverado u Brooklynu u New Yorku. Nakon što se nepropisno parkirao, njegov automobil podigao je pauk. Međutim, vozač je to vidio i napravio show.

Sve je počelo kada je tvrtka smještena u 53. ulici u Sunset Parku pozvala vučno vozilo da ukloni Chevrolet Silverado koji je neko vrijeme blokirao njihov ulaz. Vozač kamiona za vuču prikvačio je nepropisno parkirano vozilo, a tada se pojavio njegov vlasnik. Nakon kratkog verbalnog sukoba, muškarac je sjeo u kamion za vuču i počeo divlje voziti unatoč tome što je njegov automobil bio prikvačen za pauk.

CARS DESTROYED: A road rage incident caught on camera shows a truck towing an SUV after an altercation, stopping traffic and damaging multiple vehicles. Tune it at 10:30 p.m. to News 12 Brooklyn for the latest on this story. pic.twitter.com/Nc21aukRQR