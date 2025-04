Govorite li AI-u 'molim' i 'hvala'? Tako se 'prže' milijuni i milijuni dolara

Razgovori s umjetnom inteligencijom postaju svakodnevica, a servisi poput ChatGPT-a i ostalih chatbotova omogućuju brzu i jednostavnu komunikaciju o kojoj prosječni korisnik ne razmišlja previše. No, je li korištenje uobičajenih fraza i pozdrava u komunikaciji s AI-em zbilja najpametnije?

Jedan korisnik društvene mreže X zapitao se u objavi koliko struje OpenAI, vodeća američka organizacija za istraživanje umjetne inteligencije, troši zbog ljudske potrebe korisnika da u razgovoru koriste “molim” i “hvala”. Na pitanje je odgovorio nitko drugi već Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a. Našalio se da je ovaj vid komunikacije poprilično skup, no kako je taj trošak svakako opravdan.

tens of millions of dollars well spent--you never know — Sam Altman (@sama) April 16, 2025

Altman se time referirao na poznatu internetsku šalu kako prema umjetnoj inteligenciji valja biti pristojan, u slučaju napada robota, ili kako bi direktor OpenAI-a rekao- "you never know".

that's a small price to pay to feel safe, when the apocalypse comes. pic.twitter.com/tXejvLcQgM — YoG (@yogesh_gosavi_) April 16, 2025

Svaka poruka poslana ChatGPT-u, ma koliko bila jednostavna ili besmislena, zahtijeva da AI u stvarnom vremenu generira cjelovit odgovor, koristeći snažne računalne sustave — što značajno povećava opterećenje i potrošnju električne energije, piše Quartz. Umjetna inteligencija se u velikoj mjeri oslanja na energiju iz podatkovnih centara diljem svijeta, koji već troše oko 2 % ukupne globalne električne energije. Prema procjeni Goldman Sachsa, jedan upit ChatGPT-4 modelu troši i do deset puta više struje nego obična Google pretraga.

Umjetna inteligencija troši i znatne količine vode za hlađenje servera koji je pogone. Prema istraživanju Sveučilišta u Kaliforniji, Riverside, za generiranje e-maila od 100 riječi ChatGPT može potrošiti i do 1.408 mililitara vode – što odgovara otprilike trima bočicama od pola litre. Čak i jednostavan odgovor poput „Nema na čemu” može zahtijevati 40 do 50 mililitara vode, stoji na portalu Entrepeneur.

Pristojnost bi ipak mogla i poboljšati iskustvo komunikacije s umjetnom inteligencijom. Kurtis Beavers, direktor dizajnerskog tima za Microsoft Copilot, istaknuo je da upotreba pristojnog jezika postavlja ton za odgovore chatbotova, prenosi stranica TechSeven. Veliki jezični modeli, koji uče iz ljudskih razgovora, predviđaju rečenice na temelju unosa. Poput automatskog dovršavanja e-maila, model predviđa sljedeće riječi ili rečenice prema unosu. Ljubaznost, kao i u ljudskim odnosima, stvara više ljubaznosti. S druge strane, nepristojnost može izazvati sarkastičan odgovor. Generativna umjetna inteligencija odražava profesionalnost, jasnoću i detalje unosa koji dobiva. To je razgovor, a korisnici igraju ključnu ulogu u stvaranju odgovarajuće atmosfere. Što je upit jasniji i profesionalniji, to će i odgovor biti kvalitetniji.