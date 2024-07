VIDEO 'Obadva, obadva! Oba su pala!' uzviknuo je 21. rujna 1991. mladić koji je 7 godina kasnije poginuo u minskom polju

Kada u mislima otputujemo u ratne devedesete, gotovo je nemoguće iz tog vremena izdvojiti jednog ili samo nekoliko junaka, jer uz heroje Domovinskog rata, one koji su tada slobodu platili vlastitim životom, heroji su bili i svi ostali građani Hrvatske koji su preživjeli ratne nedaće, gubitak člana obitelji, razoren dom, izbjeglištvo... Ipak, za godinu 1991. istaknuto mjesto rezervirano je za jednog mladića, čiji je pobjednički usklik, te ratne godine vratio optimizam, ulio nadu, ojačao moral i razbio strahove.

"Obadva, obadva! Oba su pala!" - bio je to krik koji je odjeknuo čitavom zemljom, a čuo se i mnogo dalje. Postavši simbolom slobode i otpora, ostao je trajno ugraviran u ratnu povijest Hrvatske. No, iako nema čovjeka u Lijepoj Našoj koji nije, bar jednom, odgledao tu impresivnu snimku rušenja aviona bivše jugo-vojske, rijetki su oni koji znaju ime mladića čiji je uzvik popratio taj događaj.

Bio je to tada 23-godišnji Filip Gaćina-Bilin, pripadnik legendarne 113. šibenske brigade. Trenutak, kada oduševljeno uzvikuje "Obadva, obadva! Oba su pala!", zabilježen je 21. rujna 1991., no put od tog trenutka sreće, pa do tuge, trajao je kratko. Samo sedam godina kasnije, gotovo na isti datum, u subotu 19. rujna 1998., Filip Gaćina poginuo je na minskom polju, kod Pridrage, gdje je nakon rata nastavio voditi bitku s minama, radeći kao pirotehničar AKD-a Mungos.

Što se dogodilo 21. rujna ratne 1991.?

Tog je rujanskog dana nad šibenskim krajem bilo više od 50 preleta zrakoplova bivše JNA. Mlada, hrvatska vojska, koja je bila tek u začetku, nije tada imala dojavnu službu, pa su se gardisti na promatračnici kod Zečeva morali pouzdati u vlastiti sluh i vid. Kada su začuli brujanje zrakoplova koji su im se približavali s mora, morali su reagirati brzo. Neven Livajić, naoružan „Strijelom 2M“, zauzeo je položaj, Goran Pauk bio je na protuzrakoplovnom topu, Filip je punio top streljivom, a snimatelj Ivica Bilan upalio je kameru. Samo trenutak kasnije dva zrakoplova JNA, koja su iz smjera Visa letjela prema Žirju, krenula su u napad te su se počela naglo obrušavati prema Rogoznici. Zbog sunca koje je bliještalo u njihovoj pozadini, bilo ih je vrlo teško vidjeti, a gotovo nemoguće precizno naciljati i gađati. No, unatoč tome, tog je dana u 19 i 10 sati, cilj bio pogođen i to ne jedan, nego dva – "Obadva!". Jedan od dva zrakoplova bivše JNA pao je nedaleko od mjesta na kome je pogođen, a drugi se srušio blizu Žirja.

Nakon što je zabilježila i let i pad pogođenih zrakoplova, kamera HRT-ovoga snimatelja Ivice Bilana snimila je prizor za vječnost – sretno lice mladog gardiste iz primoštenskog zaleđa, koji ozareno uzvikuje: “Pogodija ga je, pogodija ga je, obadva, obadva, oba su pala”. Ta je videosnimka, koju je snažno obilježio upravo glas tada 23-godišnjeg Filipa Gaćine, brzinom svjetlosti obišla cijelu Hrvatsku te je otišla u svijet, a Filip među legende.

Želio je dobiti i rat protiv mina

Nakon svršetka Domovinskog rata Filip je tražio posao, no posla za njega nije bilo te se u studenome 1996. godine počeo baviti razminiranjem, nakon što je s najvišim ocjenama završio obuku za pirotehničare te se zaposlio u AKD-u Mungos. Po riječima njegovih kolega, bio je jedan od najboljih pirotehničara, na žalost, niti to nije bilo dovoljno da kobnog dana, na minskom polju, izbjegne tragediju.

U subotu, 19. rujna 1998., pri razminiranju terena iznad zaseoka Narančići u mjestu Pridragi, Filip je nagazio i aktivirao protupješačku, rasprskavajuću minu tipa PROM 1. Od težine zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu eksplozije. Mladić čiji je uzvik "Obadva", odjeknuo zemljom, poginuo je sedam godina nakon snimke njegovog pobjedničkog uzvika, gotovo na isti datum, a tu smo tragičnu vijest u Večernjem listu objavili 21. rujna 1998. Tog dana kada je poginuo njegovim se uzvikom "Oba su pala", slavila sedmogodišnjica pada triju rogozničkih vojarni. Trebao je to biti njegov posljednji radni dan na terenu, jer mu je bilo javljeno da će početi raditi uredski posao. Imao je nepunih 30 godina. Nije se stigao oženiti, niti imati djecu. Bio je posvećen poslu i samozatajan te su samo rijetki od njegovih kolega znali da su upravo Filipova slika i pobjednički uzvik obišli zemlju kada su nad Šibenikom srušena dva ratna zrakoplova.

Filip Gaćina pokopan je na groblju u selu Prhovo, kod Benkovca, a zahvaljujući Ivici Bilanu koji je trenutak u kojem uzvikuje: "Obadva, obadva! Oba su pala!" zabilježio kamerom, njegov je glas ostao zabilježen za vječnost.