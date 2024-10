VIDEO Mnoge šokirala snimka vrha Velike piramide: 'Mislite li da živi tamo gore?'

Lebdeći paragliderom iznad Velike piramide u Gizi, jedan je muškarac snimio nevjerojatan prizor koji se ubrzo proširio društvenim mrežama. Alex Lang snimio je 14. listopada kretanje na vrhu Velike piramide, najveće piramide u Gizi. Zumirajući mali ravni prostor na vrhu piramide, gledatelji su bili zapanjeni kada su vidjeli da se na njoj nalazi pas. Lang je rekao da je pas lajao na ptice koje su letjele iznad njega, prenosi Daily Mail.

NEW: Dog spotted hanging out on the top of the Great Pyramid of Giza in Egypt.



The man who filmed the incident from his powered paraglider says the dog was barking at birds.



The Great Pyramid of Giza is a whopping 450 feet tall meaning the dog had to take a long hike to… pic.twitter.com/flxq9oxgiQ