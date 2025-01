VIDEO Alan i Marta živjeli su mjesec dana na minimalcu: 'Nismo mogli zadržati ništa od naših navika'

Svake godine u studenom Marta Čuljat i Alan Baudoin živjet će punih 30 dana na minimalnoj plaći kako bi ''testirali'' svoje sposobnosti snalaženja. Iza sebe već imaju jedan uspješno odrađen izazov kojeg su snimali i na TikToku prikupili više od nevjerojatnih 10 milijuna pregleda jer bi na kraju svakog dana, kada se podvuče crta, pratitelje izvještavali koliko im je ostalo od ukupnih 1344 eura s kojima su raspolagali na početku, uzevši u obzir da je jedna minimalna plaća u Hrvatskoj lani iznosila 672 eura. Alan i Marta bili su ujedno iz tog razloga i naši gosti u novoj epizodi Večernjakovog podcasta POV: Influenceri gdje su ispričali sve nedaće, ali i veselja ovakvog neobičajenog izazova.

- Cijela priča je krenula jer smo razmišljati o tome da dignemo novi kredit jer bismo htjeli kupiti novu nekretninu. Gledali smo koliki bi nam bio kredit i odlučili probati živjeti na tom iznosu mjesec dana kako bismo vidjeli na što bismo i koliko bismo mogli trošiti. Ipak, na kraju smo otišli u potpunu krajnost i odlučili ići do minimalca - ispričala je Marta.

- 2022. sam ja otvorio profil na TikToku s tim sadržajem i već je to prikupili nekoliko tisuća pratitelja, jer sam evidentirao svaki dan neke troškove. Onda sam lani u svibnju potrošio 3.200 eura, i taj video koji sam objavio je i dan danas nagledaniji jer su me svi popljuvali. Rekli su mi da trošim na gluposti i da sam nerealan pa smo baš iz tog razloga htjeli otići u krajnost kako bismo vidjeli koliko malo bismo mogli potrošiti. Rekli smo ok, ne može biti manje od minimalca pa idemo vidjeti - nadovezao se Alan.

Alana je ovakav izazov još više ohrabrio za kupnju novog stana, ali oboje odlučno tvrde - nikad ne znaš što može donijeti sutra i na kolikim iznosima ćeš morati progurati cijeli mjesec. Uz sve napore i trud, ali i pomoći obitelji i prijatelja za koje govore kako su definitivno ''prošli test'', Marta i Alan ipak su bili prisiljeni otići u minus od skoro 10 eura.

- Dobili smo svakako nekakvu perspektivu. Mislim da sam barem ja malo zahvalniji kad sam vidio kako je to kad ti cijeli mjesec ne možeš ići nigdje, pa makar i fiktivno jer znamo da to nije stvarno iskustvo. Nemaš pravo otići niti na jednu kavu, odmah si u minusu, a ne daj Bože u restoran, u kino, na klizanje ili što god. S tim iznosom ti možeš sjediti doma, jesti, piti i kuhati - to je to što ti možeš mjesec dana. I ići na posao - smatra Alan.

- Čak smo i pekli kruh, ali u teoriji samo nemaš vremena. Mi smo nastojali održati koliko-toliko naš lifestyle. Nisam ja otkazivao svoje dogovore, ali onda se znalo dogoditi da bih nakon posla prošetali psa, otišli kod prijatelja na druženje i onda došli navečer doma i glavno pitanje je bilo: ''Što ćemo mi sutra jesti?''. Onda se budi u 6 ujutro da stigneš prije posla skuhati ručak za taj dan, i tako svaki dan. Znali smo skuhati i grah pa ga zamrzavati, ali smo se stalno nalazili u problemu s vremenom - dodaje. Vrijeme je novac, spominje Marta i uzrečicu, ali zapravo novac kupuje vrijeme.

- Meni je bilo teško otići u dućan i kupiti samo ono što nam treba. Jednostavno nismo mogli, a kad ne možeš, još više to želiš. Nakon dva tjedna smo shvatili da ne možemo zadržati u principu ništa od naših navika - navodi Marta.

O čemu smo još razgovarali i što su nam sve otkrili možete provjeriti u epizodi Večernjakovog podcasta POV: Influenceri koju pogledati OVDJE.