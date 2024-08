VIDEO Kadirov objavio snimku iz Teslinog Cybertrucka, na njega stavio mitraljez: 'Elone, hvala ti!'

Elone, hvala ti! Dođi u Grozni, primit ću te kao svog najdražeg gosta! - poručio je Ramzan Kadirov, zloglasni vođa Čečena, upravo milijarderu Elonu Musku nakon što je objavio snimku Teslinog Cybertrucka. Nije poznato kako je ovo ekskluzivno vozilo dospjelo do Kadirova i Rusije, a na snimci se može vidjeti kako ovo futurističko vozilo na krovu ima i strojnicu, za koje je poručio kako ide direktno u zonu sukoba u Ukrajinu.

Osim što je Kadirov pozvao Muska u Čečeniju, hvalio ga je nazivajući ga ''najjačim genijem modernog doba''. S druge strane, ni Musk ni Tesla nisu se oglasili o ovome. Inače, cijena Teslinog Cybertrucka kreće se između 75.000 i 90.000 eura.

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the "special military operation" zone and attached a machine gun to it.



"Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU