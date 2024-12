VIDEO Kruže stravične snimke tragedije u kojoj je poginulo 120 ljudi: Avion se zabio u zid i eksplodirao

Na platformi X pojavljuju se uznemirujuće snimke tragedije koja je jutros zgrozila svijet. Broj poginulih u padu aviona Jeju Air na Međunarodnom aerodromu Muan u Južnoj Koreji službeno je porastao na 120. Avion koji je prevozio 181 osobu, vidljivo je na snimkama, sletio je na pistu i nastavio se kretati velikom brzinom. Potom se zabio u zidi i eksplodirao. Dva člana posade preživjela su stravičnu nesreću.

Heartbreaking scenes at Muan International Airport today as thick smoke billows from the site where Jeju Air's Boeing 737-800 crashed. Our thoughts go out to the 181 souls on board and their families. 🇰🇷❤️#SouthKorea #planecrash #SouthKoreaPlaneCrash #MuanAirport pic.twitter.com/DcwsvSXgyR