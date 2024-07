VIDEO Hit video s Malte: 'Sjedimo na ručku i odjednom čuješ našeg Baby Lasagnu'

Koliki hit je bio Baby Lasagna s pjesmom Rim Tim Tagi Dim govori i video s Malte. Na Facebook stranici DAStyle izašao je video s Malte koji su snimili Hrvati za vrijeme posjeta toj mediteranskoj državi. Na videu se mogu vidjeti kupaći kako se za vrijeme kupanja zabavljaju uz stihove pjesme Rim Tim Tagi Dim, a neki su i zapjevali uz Baby Lasagnu. "Sjedimo na ručku, još uvijek na Malti, cijeli dan zabava za sve posjetitelje i u jednom trenu čuješ našeg Baby Lasagna", stoji u opisu videa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

VEZANI ČLANCI:

"Ljudi u vodi plešu, oni koji su izašli van dižu ruke i pljeskaju, ma nešto predobro", a zatim su se i našalili: "Od sad kad nas pitaju na Malti - Where are you from? Odgovor će biti sasvim jednostavan - Rim Tim Tagi Dim."

GALERIJA Zavirite na party godine! S nama su slavile mnoge zvijezde, a zapjevao je i Baby Lasagna