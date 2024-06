VIDEO Buktinja progutala elitni neboder u Kazahstanu: Vatrogasci pokušavaju doći do stanovnika

Ogroman požar zahvatio je moderni neboder ove subote u Astani, glavnom gradu Kazahstana, što je izazvalo kaos zbog gustog dima koji je prekrio područje. Do incidenta je došlo u poslijepodnevnim satima, a ogromna buktinja zahvatila je 26-katni neboder 'Rixos Khan Shatyr rezidenciju'.

Vatrogasci se još bore s vatrom koja se proširila na skoro sve katove. Prva izvješća pokazuju kako se prvo zapalila obloga zgrade koja se zatim proširila i na ostale katove. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima i žrtvama, a izvješća pokazuju da vatrogasci pokušavaju doći do ljudi koji su u zgradi.

In the capital of Kazakhstan, Astana, a 26-storey building of the Rixos Khan Shatyr Residences complex, consisting of six towers with housing and two towers with offices, is on fire. pic.twitter.com/wnbxtD2tuo