VIDEO Apokaliptični prizori u Barceloni: Poplavljena zračna luka, izdana upozorenje zbog ekstremne opasnosti

Zbog jake kiše u zračnoj luci El Prat u Barceloni otkazano je u ponedjeljak 70 letova, a 18 aviona je preusmjereno na druge aerodrome, izvijestio je operater aerodroma AENA. Preko društvene mreže X pozvao je putnike da kod aviokompanija provjere stanje letova. Kišna oluja se jutros premjestila iz pokrajine Valencije, ostavivši 217 mrtvih, u susjednu Kataloniju. Voda je curila kroz krov aerodroma, a putnici na terminalu koračali su kroz vodu s prtljagom, pokazala je snimka španjolske javne televizije TVE. Tijekom četiri sata ondje je palo 150 litara kiše po četvornom metru, priopćila je meteorološka služba AEMET.

Tijekom dana je bio obustavljen prigradski željeznički promet u Kataloniji, autonomnoj pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika. Nakon što je voda blokirala prometnice vozači su pozvani da ne putuju ako nije nužno. "Stanje je ružno", rekla je jedna Hrvatica u Barceloni za Hinu.

Služba za hitne slučajeve primila je do 13 sati 2136 poziva stanovnika Katalonije od čega 269 u glavnom gradu Barceloni. Ceste u Barceloni su otvorene od popodneva, ali tri ceste oko lučkog grada Tarragone još uvijek su zatvorene. Neke bolnice u Kataloniji otkazale su preglede i zahvate koji nisu hitni. "Nastavljaju se intenzivne kiše u Barceloni, Tarragoni i Castellonu (u pokrajini Valenciji)", izvijestila je meteorološka služba pozvavši stanovnike na krajnji oprez.

Meteorološka agencija AEMET izdala je crveno upozorenje za Barcelonu, navodeći "ekstremnu opasnost zbog olujne kiše". Operater zračne luke u Barceloni, Aena, rekao je da je zračna luka uspostavila "krizni odbor" za rješavanje utjecaja jake kiše. Voda je viđena kako se slijeva kroz strop zračne luke u terminal, zajedno s poplavom na jednoj od pista. Brzi vlakovi između Barcelone i Tarragone obustavljeni su zbog poplave u tunelu, a zatvorene su i neke stanice metroa, navodi Euronews.

