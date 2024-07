Večernji list na mjestu drame: Usprkos nasilnom incidentu, grad je i dalje pun

Stanovnici Hvara od nedjelje su u centru pažnje cijele zemlje nakon što su organizirali niz prosvjeda protiv ponašanja određenih ugostitelja, potaknutih napadom vlasnika kluba Carpe Diem na vlasnika i kuhara restorana Gariful. Klub i restoran nalaze se jedan do drugoga na hvarskoj rivi, a motiv napada, zbog kojeg je Josip Ćurković Ćos uhićen, navodno je sukob oko glasne glazbe.

Kako objašnjava Večernjakova novinarka Slavica Vuković, klub Carpe Diem trenutno ima dozvolu raditi od 0 do 24 sata, a osim toga, organizira izlete brodom na jedan od obližnjih Paklenskih otoka na kojima također organizira zabave koje traju do jutarnjih sati, a zatim brodovima prevozi partijanere natrag na Hvar u raznim stanjima.

Atmosfera u gradu Hvaru za dana je uobičajena. Turistička vreva ne jenjava usprkos nasilnom incidentu, ljudi šetaju gradom, razgledavaju suvenire, pristižu katamarani i trajekti, restorani i kafići su puni. Sve se mijenja u 23 sata kada građani svake noći od nedjelje dolaze pred Carpe Diem mirno prosvjedovati protiv njegova rada.

Jučer je, doznaje Slavica Vuković, odaziv bio najmanji, no zato je prikupljeno 220 potpisa za peticiju kojom se grad poziva da promijeni ugovor i zabrani Carpe Diemu rad nakon ponoći, ali i da mu se zabrani organizirati tulume na obližnjem otoku nakon kojih se turisti vraćaju u grad i rade probleme. "Građani kažu da buče, prave nered, ima drogiranih i alkoholiziranih, spavaju po gradu" prenijela je novinarka, no nitko nije bio spreman stati pred njenu kameru i reći to javno, vjerojatno zbog straha od reakcije susjeda, među kojima su brojni iznajmljivači i ugostitelji.

POVEZANI ČLANCI:

Gradonačelnik Hvara Ricardo Novak nakon incidenta je pozvao predstavnike stranaka na sastanak, a došao je i načelnik policije. Novak ističe da je nužno razlučiti incident od situacije s javnim redom i mirom i tipom gostiju koji dolazi na Hvar, a protiv kojih se stanovnici bune.

Podsjetimo, Hvarani prosvjeduju zbog napada koji se dogodio u noći sa subote na nedjelju u restoranu Gariful. Josip Ćurković i dva zaštitara iz Carpe Diema na terasi restorana fizički su napali vlasnika Ivana Gospodnetića i glavnog kuhara Miju, zbog čega su obojica zatražila liječničku pomoć.

VIDEO Prosvjednici na Hvaru palili bengalke i pjevali