Večernjakov reporter iz Bruxellesa: 'Schmidtova odluka nije došla sama od sebe. To je rezultat lobiranja hrvatske strane'

Građani BiH večeras iščekuju rezultate provedenih Općih izbora. Ranije je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt nenajavljeno nametnuo izmjene Izbornog zakona, a Večernjakov reporter iz Bruxellesa Tomislav Krasnec objasnio je i što to znači.

- Ovo je dobra odluka za Hrvate, dogodilo se ono što je Visoki predstavnik najavljivao i prije ljeta. Odluka ide u korist Hrvatima jer onemogućuje Bošnjacima da biraju predstavnike koji su pod krinkom da su Hrvati i da zapravo sve odluke donose kao da Hrvati ne postoje. To je bila očita nakana političkog Sarajeva - kazao je.

- Vjerojatno će tu biti nezadovoljnih sa svih strana. Odluka možda nije savršena i nije potpuno u korist Hrvata, ali u ovom bitnom dijelu jest - to se od njega i očekivalo. Poruka je da Hrvati u BiH postoje kao konstitutivan narod. Ta ideja političkog Sarajeva očito je onemogućena. Na Schmidta je izvršen veliki pritisak, vidjeli smo građane kako pokušavaju prestrašiti predstavnika u donošenju te odluke - dodao je.

Napori hrvatske diplomacije traju već godinama, a posljednjih mjeseci su vidljiviji.

- Oni su doveli do nekog rezultata. Bilo je sumnje da će Hrvatska išta uspjeti napraviti, vidjeli smo i priču o pravima Hrvata u BiH - to je bila jedna od tema razdora Milanovića i Plenkovića. Ta odluka Schmidta nije došla sama od sebe, ona je vjerojatno plod hrvatskih lobiranja da je to ispravan put - komentirao je Krasnec.

- Ovo do kraja nije izvršena odluka, i dalje ostaje na političarima da donesu krupnije odluke - osvrnuo se reporter Večernjeg lista.