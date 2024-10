'Već radimo pripreme za nove prosvjede umirovljenika'

Najavljivali ste da bi zagrebački prosvjed umirovljenika pod nazivom "Protiv siromaštva" mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u državi. Prosvjed je sad iza nas. Jeste li zadovoljni i odazivom i porukama?

Jako smo zadovoljni i odazivom i porukama, s obzirom na to da je prosvjed održan u utorak, na radni dan, i nikome nismo ništa platili da dođe, ni tramvajsku kartu ni autobus. Ljudi su došli samoinicijativno. Svi su došli svojom voljom jer su osjetili da je krajnje vrijeme da se počnu boriti za svoja prava zato što je rastuće siromaštvo, posebno umirovljenika, zaprimilo nenormalne gabarite. Sve više ljudi upada u zonu siromaštva. Čak 60% umirovljenika nalazi se u zoni siromaštva ili na liniji siromaštva. To je neprihvatljivo. I ljudi su se odlučili boriti za sebe. I sam sam rekao - ako se umirovljenici nisu spremni boriti za sebe, onda ne trebaju očekivati pomoć ni od koga drugoga jer ta pomoć stići neće.

Na prosvjedu ste iznijeli zahtjeve umirovljenika: dizanje prosječne mirovine na 60% prosječne plaće, i to odmah, novi izračun mirovina za sve, ukidanje penalizacije nakon 65. godine, usklađenje po stopi 100%, zaustavljanje prevara s ugovorima o dosmrtnom uzdržavanju, oslobađanje umirovljenika od pretplate za javni servis, ukidanje svih poreza na mirovine... Je li vam itko od nadležnih išta odgovorio i do kada je rok do kojeg ste te konkretne odgovore spremni čekati?

Od Vlade nismo dobili konkretan odgovor u smislu da je obavijestila BUZ, ili bilo koga od nas, da postoji ikakva volja za bilo kakvim razgovorom. Od Vlade samo stižu poruke putem medija, i to da smo mi marginalna opcija, populisti, da tražimo nemoguće, a da je Vlada već napravila toliko toga da umirovljenicima nikada nije bilo bolje. No rezultat njihova rada je nikada veće siromaštvo. Naime, u ovom trenutku financijsku pomoć ostvarili su svi oni s mirovinom do 840 eura, a kada gledamo onaj dio radničkih mirovina, kojih je 940 tisuća, to znači da gotovo 3/4 tih umirovljenika prima tu pomoć. E sad, ako je toliko dobro, ne znam kako bi Vlada uopće okvalificirala neko loše stanje. Zatim, oporezivati mirovinu, a onda s druge strane uzimati porez na tu istu mirovinu, to je potpuno blesavo. Ne vidim kakva je tu logika. Ako je netko imao mirovinu 839 eura, dobio je 60 eura pomoći, a već od Nove godine platit će 80 eura poreza. Pa to je posve imbecilno.

I zato smo tražili da se potpuno ukine porez na mirovine, jer mirovina nije dohodak. Mirovina je renta od 30, 40 i više godina rada ljudi. I to je normalna stvar u dobrom dijelu zemalja EU. Ali ako već neće to, onda su mogli napraviti barem minimum, da se nikakav porez ne plaća do onog cenzusa za koji se daje ta financijska pomoć. Ako je taj cenzus 840 eura, onda su minimalno trebali napraviti da se nikakav porez ne plaća do tog iznosa. On je pak sad 560 eura, a Vlada najavljuje da će jednog dana biti 600 eura. Kad, ne zna se. To je katastrofa. Ima još jedna važna stvar, tražimo da se pravo nasljeđivanja dijela mirovine minulog partnera poveća sa sadašnjih 27 na minimalno 50 do 60%. I da se onaj cenzus s 80 AVM-a, što je otprilike tisuću eura, udvostruči, da on bude dvije tisuće eura, odnosno jedna i pol prosječna plaća. To je minimum i od toga nećemo odustati.

FOTO Prosvjed umirovljenika u Zagrebu

Zašto? Pa zato što sama Vlada ovih dana, točnije, prije nego što će Vlada izglasati rebalans proračuna i to podnijeti Saboru na usvajanje, ministar financija Marko Primorac kazao je da ima sasvim dovoljno novca. Znači, govore o višku prihoda, u ovom trenutku oko 1,8 milijardi eura. Usto, sam ministar Marin Piletić navodno je uštedio čak 288 milijuna eura, i to u resoru u kojem je najkatastrofalnija situacija, u resoru koji treba pomoći potrebitima, pa i umirovljenicima i osobama s invaliditetom. Dakle, on se hvali plusom, umjesto da kaže - meni nedostaje dvostruko toliko jer sam toliko u minusu. Pored stanja u kakvom ljudi žive, posebno umirovljenici, to je nevjerojatno.

No ako odgovora na vaše zahtjeve od Vlade i dalje ne bude - što onda kanite? Tim više što ste premijeru Andreju Plenkoviću na prosvjedu vrlo jasno poručili: "Sljedeći put kad se okupimo neće biti samo Trg u Zagrebu nego u svim gradovima, gdje ćemo reći - dosta je ovoga. Ćao, Plenkoviću, vidimo se vrlo skoro na sljedećem skupu. Mi se ne šalimo, ne dajemo lažna obećanja. Ili ćete napraviti ili ćemo vas smijeniti!”

Ma, mi smo odgovore Vlade dobivali i prije prosvjeda i na dan prosvjeda i dobivamo ih sad nakon prosvjeda, ali ti odgovori ne idu nama, nego javnosti. U smislu tvrdnji kako smo mi populisti, kako lažemo, kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje i kako u proračunu nema novca, da bi već u četvrtak iz Vlade sami rekli da u proračunu ima 1,8 milijarda eura, plus još onih Piletićevih 288 milijuna, što je puno više od 1,5 milijarde eura koliko je dovoljno da bi sve ove naše iznesene zahtjeve materijalizirali. Dakle, novca ima da se to realizira - odmah. Ali oni to ne žele. I oni su nam poslali jasnu poruku da po tom pitanju neće napraviti ništa. Ali i mi smo njima poslali jasnu poruku - ako ne budete reagirali pozitivno, ako se ne resetirate i ne počnete raditi u interesu naroda, mi ćemo onda pozvati građane da kažu što ćemo s vama.

A budite sigurni, s obzirom na poruke koje su dobili u utorak s prosvjeda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, imat će puno jaču poruku idući put kada budemo zazivali prosvjed. Bit će to vrlo skoro jer umirovljenici nemaju vremena čekati tri, četiri ili pet godina kad bi oni eventualno nešto riješili. Ono što su Plenkoviću godine, umirovljenicima su dani. Znači, mi ih čekamo nekoliko dana i već sad radimo pripreme za nove prosvjede koji će najvjerojatnije biti već u studenom. Ali studeni neće biti studen, bit će im i te kako vruć. I neće biti vruće samo u Zagrebu, nego će vruće biti u više hrvatskih gradova. Neka se pripreme, mi od naših zahtjeva odustati nećemo. U Hrvatskoj ljudi imaju pravo na dostojanstven život. Ako to Vlada nije u stanju osigurati, onda neka da ostavku i idemo na izbore pa neka narod bira neku drugu Vladu koja zna i hoće riješiti probleme.