Mirando Mrsić: Mislim da će sada u HDZ-u krenuti 'noć dugih noževa'

U studiju Večernjeg lista drugi krug predsjedničkih izbora s našom novinarkom Petrom Maretić Žonjom komentirao je bivši ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić i ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Zoran Milanović pobjedu je odnio s 52,70% glasova, dok je Kolinda Grabar-Kitarović dobila njih 47,30%.

- Rezultat je očekivan, to su građani odlučili. A i u debatama se pokazalo da Kolinda Grabar-Kitarović ne vlada materijom i radi gafove - komentirao je Mrsić kojemu Milanovićeva pobjeda predstavlja 'novi način razmišljanja'. Dodao je i kako će se novi predsjednik 'držati slova zakona za razliku od Grabar-Kitarović'.

- Kolinda nam je omogućila kontinuitet i napravila je od Hrvatske prepoznatljivu zemlju u svijetu. Očekivali smo da će Hrvati to prepoznati. Kako će Milanović i Plenković komunicirati, to ćemo još vidjeti - kazao je Horvat koji priznaje da se na ovim izborima ujedinila cijela ljevica. Dodao je i kako je 'Škoro poremetio odnose na desnoj sceni i ta kohezijska sila nije bila dovoljno jaka da parira ljevici'.

Škoro kao 'crni labud'

- U Hrvatskoj još uvijek vlada velika podjela između ljevice i desnice i tako će i ostati dok se ne ponude neke nove gospodarske ideje koje će zamijeniti ideološke - ustvrdio je Horvat dok je Mrsić naveo da su 'građani jasno rekli svoje'.

Škoro je prema Mrsiću na ovim izborima odigrao značajnu ulogu.

- Pojava Miroslava Škore i nove desnice poruka je HDZ-u da sadašnja politika ne odgovara tom djelu desnice. Škorini birači ne žele ni Grabar-Kitarović ni Milanovića, kao što se vidi u Slavoniji i Dalmaciji - objašnio je Mrsić koji naglašava da je 'ujedinjenjem ljevice poruka za parlamentarne izbore je jasna'.

No Horvat na Miroslava Škoro i njegove glasače ne gleda nužno kao na nešto loše. Priznaje da su se neke stvari promjenile, pogotovo u Slavoniji.

- Škorini glasači su u prvom krugu postali prepoznatljivi u pet županija, a hoćemo li s njime nastupati kao koalicijski partneri, to ćemo još vidjeti. Trenutno ne razgovaramo o suradnji s SDP-om, HDZ-ovo biračko tijelo može biti sigurno da do toga neće doći. Za Slavoniju i njezinu potencijalnu novu političku snagu ćemo još vidjeti - objasnio je Horvat i dodao da je ključni problem ovih izbora bilo 'HDZ-ovo biračko tijelo i u to se treba zageldati'.

- Dominantna uloga Milanovića je bila u Sjevero-zapadnoj Hrvatskoj, tamo smo trebali poraditi - kazao je Horvat.

Mrsić navodi da je razlika u glasovima ogromna te da je poruka jasna, 'građani su time rekli da žele promjene i kako to nema veze s ideologijom ili stranačkom pripadnošću nego sa samom predsjednicom '. Prema njemu ovo je za Andreja Plenkovića velik poraz.

Horvat ne negira činjenicu da u stranci postoji odgovornost pojedinaca za ovakav rezultat.

- Izbori će biti u 6. ili 9. mjesecu, još ćemo vidjeti. Činjenica je da svi oni koji su do danas radili unutarstranačke izbore radili su štetu i Grabar-Kitarović i HDZ-u. Bio sam radikalno protiv toga, nisam ja taj koji će pričati o kaznama, ali odgovornost postoji. Neke polemike su već počele - najavio je Horvat i dodao da uskoro slijedi analiza rezultata koja će pokazati u kojim gradovima se zakazalo.

'Noć dugih noževa'

Mrsić se dotaknuo i uloge Milijana Brkića u kampanji i nazvao ga 'potezom očajnika'.

- Uključenje Brkića je bio potez očajnika, nakon toga jest porastao entuzijazam ljudi u Hercegovini, ali to je jasan pokazatelj da Plenković ne kontrolira stranku. Mislim da će sada u HDZ-u krenuti 'noć dugih noževa' pa su parlamentarni izbori jako mogući - uvjeren je Mrsić.

S njime se ne slaže Horvat koji inzistira da je Brkić u kampanji od samog početka.

- Normalno je da je animirao te birače s obzirom na to odakle je rodom. U BiH je odrađen dobar posao - kontrirao je Horvat.

Da je pred Davorom Bernardićem sada velik posao smatra Mrsić.

- Bernardić je prošao puno bitki i opet će sve te podjele u SDP-u staviti pod tepih. Čekaju ga novi izbori. Ovo je vjetar u leđa SDP-u, ali mora osmisliti novu strategiju da dođe u poziciju da sastavi novu vladu - izjavio je Mrsić koji sa svojom strankom namjerava 'okrupniti lijevi centar'.

- Nema nekakvih promjena po pitanju mene i SDP-a, osnovao sam novu stranku, inzistiram na okrupnjavanju lijevog centra jer postoji velik broj stranka izvan koalicije SDP-HSU-HSS. Išli bi u dva bloka kao 2000. godine - smatra Mrsić.

- Rečenica pred HDZ-om je 'noć dugih noževa' je zazvučala poetično, iza SDP-a su tragovi bili jako veliki tragovi. To je samo dokaz da se to u HDZ-u neće desiti. Neovisno o svemu, gafovi u kampanji su bili dobronamjerni, a na idućim izborima Plenkoviću parira Bernardić i mi to priželjkujemo. Pripreme polako kreću - najavio je Horvat.

- Na Pantovčak će doći kompetentni ljudi, a ja znam da će se Milanović držati zakona, za razliku od Grabar-Kitarović - zaključio je Mrsić.

