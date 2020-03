Markotić o novim mjerama u Istri: To su visoke mjere opreza

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, prokomentirala je za Večernji list najnovije mjere protiv širenja koronavirusa u Hrvatskoj.

- Sad je 19 slučajeva, na sreću s blažim simptomima bolesti. U testiranju je sada 8 bolesnika. Vidjet ćemo. Teško je procjeniti. Periodično dolaze novi uzorci i vidjet ćemo. Prema kliničkoj slici, ne možemo reći radi li se o koronavirusu. Moramo sačekati testove. Ono što smo danas pooštrili testiramo sve one koji su došli iz inozemstva iz zemalja u kojima su zabilježeni veliki brojevi slučaja - istaknula je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević,

- Još nije proglašena karantena zvanično u Istri. Jako puno ljudi svakodnevno cirkulira. To su visoke mjere opreza. Vlada se odlučila za to kako bi ograničilo kretanje virusa. Za sada je situacija dobra, osim ta dva slučaja u Puli - kazala je Markotić i navela kako dva slučaja su asimptomatični, te da to znači kako su zaraženi no nemaju niti jedan simptom. Istaknula je kako su oni u samoizolaciji kako ne bi druge zarazili.

Upitana je li bilo razgovora oko zatvaranja granice, Markotić je kazala da Hrvatska razmišlja o svim mjerama i radi na svim mjerama.

- Sve odluke donosit će se sukladno procjenama.