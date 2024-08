'U Imotskom su bile dvije skupine ljudi. Prvi su ekstremni desničari, a drugi danju govore ZDS i noću slušaju Cecu. To je shizofrenija'

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u utorak u studiju Večernjeg lista, gdje je s našom novinarkom Petrom Maretić Žonja komentirao zabavu u Imotskom na kojoj je prošlog tjedna više stotina mladića i djevojaka pjevalo ustaške pjesme. Povjesničar je primijetio da situacija redovito eskalira početkom kolovoza, odnosno u trenucima kada se slavi Dan pobjede. "Posebno me muči to povezivanje branitelja i Domovinskog rata s ustaštvom. To ljudi koji su bili u Domovinskom ratu apsolutno ne zaslužuju", kazao je.

Situacija u Imotskom, odnosno demonstracija ustaških simbola uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, nije ga iznenadila. "To za mene nije ništa novo, s vremena na vrijeme mi samo imamo eskalaciju. Nije da se dogodi da mi nekada nemamo toga", poručio je. "Thompson je simbol svega toga, na jednom mjestu toliko ljudi i ona se sve povezalo...", pojašnjava dalje.

U Imotskom je prepoznao dvije skupine ljudi. "S jedne strane radi se o jednoj, nadam se, malobrojnoj skupini ekstremnih desničara za koje sam apsolutno siguran gdje bi bili 1941. godine. To su ljudi koji nemaju nikakvog problema s time da je nešto ustaško, samo imaju problema s time da to kažu. U principu su to ljudi koji ne vide ništa sporno u tome da veličaju ustaštvo, ali se boje to javno reći", kazao je.

Druga skupina ga, kaže, puno više muči. "To je skupina koja je rezultat hrvatskog suočavanja s prošlošću u zadnjih 30 godina. To je skupina koja će po dani vikati 'Za dom spremni', ići na prosvjede protiv ćirilice i crtati slovo 'U', a navečer će ići na koncerte Cece i kopirati beogradski sleng, govoriti jedan drugome 'brate'. To je hrvatsko ludilo", nastavio je Klasić. "Za te ne znam gdje bi bili '41. Ja ne znam mrze li oni doista Srbe. Malo mi je čudno da ujutro mrziš Srbe, a navečer ih obožavaš. To je ili shizofrenija ili neznanje."

Smatra da bi se počinitelje ovakvih i sličnih incidenata trebalo kazniti. "Mogli smo računati na to da će društvo 2024. biti toliko demokratski i razvijeno da nećemo morati kažnjavati ljude koji uzvikuju pozdrave koje su koristili sluge Adolfa Hitlera, ali očito trebamo. Mene osude političara više uopće ne zanimaju. Ne živimo u normalnom društvu. Živimo u društvu u kojemu svatko može raditi ono što hoće, e pa onda sada propišite kao što su Austrijanci propisali za Bleiburg. Dajte počnite kažnjavati pa ćete vidjeti", govori.

