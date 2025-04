FOTO Satelitske snimke otkrile nešto što će razbjesniti Trumpa: 'To bi bilo dovoljno za nuklearnu bombu'

Prema novom izvješću Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost, Iran gradi opsežan sigurnosni sustav oko dva duboko ukopana tunelska kompleksa, povezujući ih s glavnim nuklearnim postrojenjem. Ovo se događa u kontekstu rastućih prijetnji napadom od strane SAD-a i Izraela. Izvješće, koje je objavio Institut za znanost i međunarodnu sigurnost, temelji se na analizi nedavno snimljenih satelitskih fotografija. Objavljeno je uoči trećeg kruga pregovora između SAD-a i Irana, zakazanog za ovaj vikend, na kojem će se raspravljati o potencijalnom sporazumu za ponovno uvođenje ograničenja iranskog programa obogaćivanja uranija. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Irana ako se brzo ne postigne dogovor koji bi osigurao isti cilj. Trumpovo povlačenje potaknulo je Iran da prekrši brojna ograničenja pakta. Zapadne sile sumnjaju da se bavi sposobnošću izrade nuklearnog oružja, što Teheran poriče.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u srijedu da je američki predsjednik Donald Trump odlučan spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja i da bi to radije učinio pregovorima umjesto vojnim sredstvima. Međutim, rekao je da bi SAD bile voljne vidjeti da Teheran ima civilni nuklearni program sve dok ne obogaćuje uranija, javlja Reuters.

"Ne želimo rat", rekao je Rubio u podcastu Honestly. "Ne želimo vidjeti rat. Ovo nije predsjednik koji je vodio kampanju za pokretanje ratova. I kao što je vrlo jasno rekao, Iran neće imati nuklearno oružje, i on zadržava svako pravo spriječiti da se to dogodi, ali bi više volio da se to ne dogodi. On bi više volio da nema potrebe za pribjegavanjem vojne sile, bilo mi ili bilo tko drugi. On bi više volio da je to nešto o čemu možemo pregovarati", kazao je.

Rubio je ponudio glasovanje o povjerenju američkom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu, vodećem američkom predstavniku u tekućim nuklearnim pregovorima s Iranom, rekavši da "imamo dobre ljude koji pregovaraju". "Iranci su pokazali volju za razgovorom. Razgovarat ćemo s njima", naglasio je Rubio, dodavši da "ako Iran želi civilni nuklearni program, može ga imati kao što ga imaju mnoge druge zemlje u svijetu. Odnosno, uvoze obogaćeni materijal". Rubio je naglasio da bi "svaka vojna akcija u ovom trenutku na Bliskom istoku, bilo da je protiv Irana od strane nas ili bilo koga drugog, zapravo mogla izazvati širi sukob."

Foto: Reuters/PIXSELL

Treća runda američko-iranskih nuklearnih pregovora zakazana je za subotu u Omanu. Dok Washington tvrdi da je Iran otvoren za nuklearni sporazum koji bi mogao spriječiti vojni sukob, raste zabrinutost jer Iran gradi opsežan sigurnosni sustav oko dva duboko ukopana tunelska kompleksa, povezujući ih s glavnim nuklearnim postrojenjem

David Albright iz Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost rekao je da novi sustav sugerira da bi kompleksi tunela, koji se grade ispod planine Kolang Gaz La već nekoliko godina, mogli postati operativni relativno brzo. Teheran nije dopustio nuklearnim inspektorima UN-a pristup kompleksima, dodao je. To je izazvalo zabrinutost da bi se mogle koristiti za skladištenje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija ili neprijavljenih nuklearnih materijala, te naprednih centrifuga koje bi mogle brzo pročistiti dovoljno uranija za bombu, rekao je.

NEW SATELLITE IMAGERY shows Iran is constructing a new, large security perimeter around the base of Mt. Kolang Gaz La, an area housing a new, large tunnel complex, and a smaller one dating to 2007, located south of the Natanz enrichment complex. This increases the concern that… pic.twitter.com/C92bWuSwb7 — Inst for Science (@TheGoodISIS) April 23, 2025

Iran je rekao da će napredne centrifuge biti sastavljene u jednom kompleksu umjesto postrojenja u obližnjoj tvornici Natanz, središnjem dijelu njegova nuklearnog programa, za koje je rekao da je uništeno sabotažom 2020. godine. Kompleksi se, rekao je Albright, grade na dubinama mnogo većim od iranskog duboko zakopanog postrojenja za obogaćivanje urana u Fordowu, u blizini svetog grada Qom. Komercijalne satelitske slike snimljene 29. ožujka pokazale su učvršćene ulaze u komplekse, visoke zidne ploče podignute uz rubove ceste koja okružuje planinski vrh i iskopine za ugradnju novih ploča, navodi se u izvješću.

Čini se da tekuća gradnja u kompleksima naglašava odbacivanje Teherana zahtjeva da bilo kakvi pregovori sa SAD-om dovedu do potpunog ukidanja njegovog nuklearnog programa, rekavši da ima pravo na miroljubivu nuklearnu tehnologiju. Izrael nije isključio napad na teheranska nuklearna postrojenja u nadolazećim mjesecima, dok premijer Benjamin Netanyahu inzistira na tome da bilo kakvi razgovori moraju dovesti do potpunog ukidanja iranskog nuklearnog programa.

Šef iranskog nuklearnog programa, Mohammad Eslami, govoreći o zabrinutosti oko ranjivosti nuklearnog programa zemlje, u utorak se čini da se osvrnuo na projekte poput izgradnje novog sigurnosnog sustava oko kompleksa tunela. "U tijeku su napori" da se "prošire zaštitne mjere" u nuklearnim postrojenjima, citirali su Eslamija iranski državni mediji.

Netanyahu i Trump razgovarali su telefonom u utorak , rekao je američki čelnik, izjavivši da su njih dvoje "na istoj strani u svakom pitanju", unatoč nedavnom izvješću New York Timesa da je Trump blokirao niz izraelskih napada na iranska nuklearna postrojenja kako bi umjesto toga nastavio nuklearni sporazum. Upitan o izvješću u to vrijeme, Trump je rekao da "ne bih rekao da sam 'odmahao'" od zajedničkog napada na Iran, ali je dodao da mu se "ne žuri to učiniti". Izraelski izvor rekao je za The Times of Israel da je razgovor u utorak bio kratak i da su njih dvojica, među ostalim, razgovarali o iranskom nuklearnom programu.