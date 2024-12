UŽIVO Anušić najavio vojnu paradu povodom jubileja Oluje: 'Želimo narodu pokazati tko su Oružane snage danas'

Iako su predsjednički izbori već u punom jeku, a tema vojnih reformi sve prisutnija, situacija unutar vojske i političkog života Hrvatske i dalje je daleko od stabilnosti. Iako je ministar obrane Ivan Anušić , ujedno i potpredsjednik HDZ-a, pozvao na ubrzanje reformi u vojnom sektoru, suočavamo se s brojnim izazovima. Oporba ne prestaje kritizirati vlast zbog nedostatka konkretnih planova za budućnost.

U studiju Večernjeg lista, novinarka Iva Boban Valečić, razgovarala je s ministrom Ivanom Anušićem o svim aktualnim pitanjima koja trenutno oblikuju hrvatski vojni sektor.

„Opasnost od Mađarske je prošla, nije postojala ozbiljna prijetnja. Naravno, kad se izgovori nešto takvo, to odmah izazove interes javnosti. Ja sam se samo oslonio na izjave mađarskih dužnosnika, a ne na one iz njihove oporbe. Nije postojala prijetnja od visokih predstavnika mađarske vlasti, a ja sam samo ponovio ono što su oni rekli. Nažalost, to je izazvalo veliku političku dramu, ali to je, na kraju, dio političkog folklora. Ja, koji sam 11 godina nosio uniformu ove države, 5 godina ratovao i dalje radim u njenoj obrani, takve izjave ne smatram korisnima i na njih ću uvijek reagirati.“ rekao je Anušić u studiju Večernjeg lista.

Viktor Orban je nedavno bio u Floridi, gdje se sastao s bivšim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i Elonom Muskom. Na tu temu ministar obrane Ivan Anušić komentirao je kako je jasno da je SAD ključni partner NATO-a i globalna politička figura, dok Hrvatska, kao članica NATO-a i Europske unije, ima jasno definiranu poziciju.

„Hrvatska je jasno definirana kao partner NATO-a i članica Europske unije, što ne možemo reći za Mađarsku, iako su obje države članice NATO-a i EU-a. Glavni partner NATO-a je SAD, a Hrvatska će ispuniti zahtjeve koje je Trump postavio tijekom svog prvog mandata, a to je izdvajanje 2 posto BDP-a za obranu. Smatram da to trebamo činiti i u tome ustrajati. Hrvatska se ne mora bojati za svoju politiku. Svaki čelnik NATO-a ima svoju politiku, na koju sam se i referirao, ali naš zadatak je voditi brigu o našoj sigurnosti, o našim partnerima i ispunjavanju obveza koje smo preuzeli“, rekao je Anušić.

Približava se velika obljetnica – 30 godina od veličanstvene pobjede Hrvatske u Oluji, a ministar obrane Ivan Anušić najavio je posebnu proslavu. „Sljedeće godine obilježavamo 30. obljetnicu Oluje, najveću pobjedu hrvatskog naroda u povijesti. To je trenutak kada ćemo odati počast svim hrabrim ljudima koji su u toj pobjedi sudjelovali i svim onima koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske. Razgovarao sam s predsjednikom Vlade, i predložio sam organizaciju mimohoda Oružanih snaga. On se složio s idejom, a cilj nam je pokazati što Oružane snage danas imaju i što će imati u narednih 8 mjeseci“, rekao je Anušić.

Ministar je također istaknuo kako će Hrvatska imati priliku vidjeti snagu svojih Oružanih snaga, koje se neprestano jačaju kroz nabavu naoružanja i opreme, kao i unapređenjem operativne spremnosti. „Još nismo odlučili gdje će se točno održati, pripreme su započele ovog tjedna, pa smo tek na početku. No, ono što smo sigurni je da će mimohod biti dostupan svakom hrvatskom građaninu koji želi doći i pogledati ga. Što se tiče mimohoda prije 10 godina, mislim da oko toga neće biti problema u vezi s lokacijom i organizacijom. Sjest ćemo, dogovoriti se, tko god bude predsjednik. No, izbori su pred vratima, i nadam se da predsjednik Milanović neće biti ponovo izabran.“ dodao je Anušić.

„Hrvatska bi trebala stabilno dosegnuti 2 posto BDP-a za obranu kako bi ispunila svoje obaveze prema NATO-u. Ipak, neke članice već ulažu više od tog iznosa, a s dolaskom Trumpa na vlast špekulira se da bi taj prag mogao biti podignut. Pitanje je može li Hrvatska pratiti taj tempo, jer mnoge države ulažu više, a SAD s 4,5 posto postaje jedna od najjačih vojski u Europi. To ima smisla, jer su te zemlje naučile lekciju iz prošlosti i sada ulažu u naoružanje s obzirom na svoju stratešku poziciju. Također, neki dužnosnici najavljuju da bi članice NATO-a mogle biti prisiljene ulagati i do 3 posto BDP-a kada nova američka administracija postavi jasne smjernice. Razgovarao sam s premijerom i, ako to postane uvjet, Hrvatska će ispuniti svoje obaveze", zaključio je Anušić.

Na pitanje novinarke o situaciji s ophodnim brodovima i nabavi, Anušić je odgovorio: „Kada govorimo o nabavi i ulaganjima, važno je napomenuti da smo ove godine vojnicima povećali plaće, osobito onima s najnižim primanjima, što nije učinjeno od 2008. godine. Također, podsjećam da su im plaće bile smanjivane tijekom mandata predsjednika Milanovića. Ovim povećanjem plaća dodatno smo motivirali hrvatske građane da se pridruže vojsci, a interes za dragovoljno služenje vojnog roka porastao je više od dva puta. Što se tiče Brodosplita, s gospodinom Debeljakom sam se sastao, dogovorili smo se i drugi brod je već gotov. Trenutno je na probnoj plovidbi, testira se, i nadam se da će do kraja godine biti stavljen u službu Hrvatske ratne mornarice.“