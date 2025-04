Putujete sutra? Spremite se na duga čekanja i loše vrijeme: Na ovim rutama očekuje se zastoj do tri sata

Ove godine pravoslavni i katolički Uskrs su se poklopili, a sutrašnji dan označava kraj produženog vikenda i povratak brojnih građana u inozemstvo. Ponedjeljak će tako biti jedan od najprometnijih dana na hrvatskim cestama i graničnim prijelazima, osobito prema Bosni i Hercegovini, Austriji i Njemačkoj, prenosi Danas.hr. Najveći kaos očekuje se na autocesti Bregana – Lipovac, kao i na graničnim prijelazima sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. Čekanja će, prema najavama, trajati i po nekoliko sati, a procjene govore o dva do tri sata zadržavanja, što je bio slučaj i tijekom izlaska iz Hrvatske prije praznika. Gužvi će biti i na A1 prema unutrašnjosti zemlje, a vozačima se savjetuje poseban oprez zbog prognozirane kiše, osobito u gorskim krajevima.

Kad produženi vikend traje četiri dana, mnogi vozači odluče se vratiti baš posljednjeg dana, svjesni da će to značiti i više vremena u koloni. Ivana Mišlov iz HAK-a navodi da problem nastaje jer velik broj ljudi kreće na put u isto vrijeme, što stvara uska grla i zastoje. Otok Krk, kao česta destinacija za praznike, također je pod povećanim prometnim opterećenjem. "Tu je specifičan otok Krk. Zato dolazi do kolona i stvaranja gužvi jer jednostavno tu je usko grlo koje to ne može progutati". Iako je ove godine dolazak bio raspoređen na više dana, od srijede do petka, zbog čega su gužve bile nešto blaže, za sutra se očekuje vrhunac povratnog vala.

"U jednom periodu bilo je gužvi, ali zbog prometne nesreće koja je bila na autocesti A1 u petak gdje je sedam vozila sudjelovalo u lančanom sudaru. Stvorila se kolona, ali u pravilu nekih većih poteškoća nije bilo jer se osjetno razvodnio taj dio putovanja", navode iz prometne službe. Za razliku od dolazaka, sutrašnji dan neće biti tako razvučen. "Sutra to neće biti tako s obzirom da je to sutra završni dan. Također imamo povratak i za Austriju i za Njemačku. Zato očekujemo izuzetno velike gužve i na graničnim prijelazima autocesti Bregana - Lipovac, autocesti Zagreb - Macelj", najavljuje Mišlov.

Poseban izazov predstavljaju i granični prijelazi s Bosnom i Hercegovinom, koji su redovito opterećeni. "Tu su specifični Stara Gradiška, Jasenovac, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo već standardno. Stara Gradiška je među onima gdje su gužve konstantno od ponedjeljka do nedjelje", poručuje se iz HAK-a. Vozačima se preporučuje da prije puta provjere stanje na cestama i planiraju put s dodatnom dozom strpljenja.