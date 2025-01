VIDEO Analiza sučeljavanja predsjedničkih kandidata: 'Onaj klasični Zoran Milanović je spustio ručnu'

Analitičari Petar Tanta i Mate Mijić osvrnuli su se, u studiju Večernji TV-a, na večerašnje sučeljavanje predsjedničkih kandidata, Zorana Milanovića i Dragana Primorca. "Onaj klasični Zoran Milanović je spustio ručnu, pojavio se na sučeljavanju i počeo udarati gdje god stigne. Imali smo priliku vidjeti Zorana Milanovića koji je zadnjih pet godina lupao svim sredstvima po HDZ-u. S druge strane, gospodin Primorac se trudio svim silama ne isprovocirati se i svaki put kada bi se pojavila neugodna tema, prešutio je", kazao je uvodno Tanta.

"Gledali smo jedno bolivudsko sučeljavanje, politički spektakl za siromašne, B produkcije. Toliko je ono bilo važno da je aktualni predsjednik na njega došao onako kravate vezane preko volje. Nema nikakve velike energije. Nikakve velike vizije. Milorad Dodik je najspominjanija osoba u ovom sučeljavanju, kao da je najbitnija osoba pored svih geopolitičkih izazova. Dragan Primorac bio je štreberski dobro pripremljen, kao da je odgovarao na ispitu. Zoran Milanović kao netko tko ga iz zadnje klupe gađa komadićima krede, upada mu", mišljenja je Mijić.

Mijić je ustanovio kako na sučeljavanju nismo čuli ništa novo. Uz to, navodi kako smo puno smo saznali o akademskoj zajednici i napredovanju. "Zoran Milanović je politički teškaš. On može puno toga reći. S druge strane, Dragan Primorac nije politički teškaš, ali se vidi da se dobro pripremio. Mislim da je malo drukčije bila stvar postavljena, da smo mogli puno više čuti i od jednog i od drugog. Ovako smo dobili jeftine optužbe. Milanoviću je to domaći teren", istaknuo je Mijić.

"Je li netko zaronio po glasove ovih drugih, ja bih se usudio reći da je Milanović možda ipak ponovno otišao na teren koji njemu nije prirodan. Dakle, ovi od centra naprema desno, s nekim njegovim stavovima se ljudi mogu poistovjetiti", ustvrdio je Tanta.