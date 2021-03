Uplašenog Obamu posjeo je u auto i rekao: ‘Ja vozim.’ Imao je ‘samo’ 94 godine

Pivo prije spavanja pa kraljici u krevet. Tako (i) ove dane uoči stotog rođendana provodi princ Philip. Vječna ljubav kraljice Elizabete II., otac budućeg kralja Charlesa te djed posvađanih unuka Williama i Harryja broji još sitno do stotog rođendana. Gledano kroz krigle, iskapit će ih barem stotinu jer do okruglog rođendana 10. lipnja preostala su mu još 82 dana. Da voli pivo, najradije Boddingtons iz pivovare u Manchesteru, poznato je još od posjeta Rimu s početka novog stoljeća, kada je talijanskom premijeru Giulianu Amatu na večeri u palači Quirinale rekao:

– Ma kakva talijanska vina, dajte neko pivo! Bilo kakvo, samo da je hladno.

Dobio ga je...

Princ koji nije kralj, ali je kralj gafova, bisera i lupetanja, poznat je upravo po tome što će reći ono što drugi neće. Kraljevski bonton za njega ne vrijedi. On će reći i što treba i što ne. Bilo to politički korektno, bilo neumjesno, on će tjerati svoje. Pa što bude, baš ga briga. On se zabavlja. Kraljičin muž to može. Što god hoće.

– Čime ispireš usta, šljunkom? – pitao je Philip pjevača Toma Jonesa dodajući kako mu nije jasno da je netko s takvo groznim pjesmama toliko uspješan.

Google: Je li princ Philip još uvijek živ?

Kada su mu rekli da će Madonna pjevati naslovnu pjesmu u novom Jamesu Bondu “Umri drugi dan” vragolasto je pitao: “Hoće li nam trebati čepići za uši?”

Nije poštedio ni Sir Eltona Johna kada je rekao:

– Volio bih da su mu isključili mikrofon na pozornici...

Vječni lajavac svima je rekao što je htio. Nećemo nabrajati, ali eto još anegdote s Cate Blanchett koja je glumila kraljicu Elizabetu I., a Philip ju je pitao:

– Vi ste iz filmske industrije? Znate, dobio sam DVD player za Božić, kako da ga uključim? Koja žica ide u zid?

Ostanimo još na filmu, kad se snimao film u dvorcu Windsor, Philip je zaustavio auto i pitao: “Što vi to tu radite?” Rekli su mu: “Snimamo film, tu je i Michael Cane. Želite li ga upoznati?” On je odgovorio: “Ma kakvi...”

Djedica budućeg kralja Williama, važnije od brzog jezika, spretno bježi i – crnoj spodobi s kosom u ruci. Sve je češće po bolnicama, u brizi su za njegov život, no godinama odolijeva. I prošlog utorka izašao je iz bolnice, nakon zahvata na srcu, veselo je mahao sa stražnjeg sjedala BMW-a susjedima na putu kući. Kolika je briga za život 99–godišnjeg djedice, govori i sam Google. Prvo što tražilica izbaci na spomen imena princa Philipa jest pitanje:

“Je li princ Philip još uvijek živ?”

Slijede: “Zašto je bio u bolnici?”, “Koji mu je posao?” i “U kakvom su rodu Philip i kraljica Elizabeta?”.

On je najdugovječniji britanski monarh te najstariji muški član kraljevske obitelji svih vremena, a tamo je došao, navodno, preko veze. Je li brak namješten?

Krenimo redom, dječak rođen na Krfu, trebao je biti, ni više ni manje, nego kralj Grčke. Majka mu je bila princeza Alisa od Battenberga, otac Andrija od Grčke i Danske, a stric Konstantin I. grčki kralj. Philip je bio sljedeći po redu... Kako je imao četiri starije sestre – Margaritu, Theodoru, Ceciliju i Sophiju, on je trebao naslijediti strica. Na kraju će ga ujak dovesti na dvor, ali britanski.

Kada je imao manje od godinu dana, kao beba, morao je pobjeći s roditeljima jer su mu oca i strica revolucionari proglasili nepoželjnima te su jedva izvukli živu glavu i doživotno protjerani iz zemlje. Malenog Philipa u sigurnost su odnijeli u improviziranoj nosiljki od posude za voće.

– Nikad nisam naučio grčki, nešto razumijem, ali slabo – znao je reći Philip.

Sestre su mu otišle u Njemačku, gdje su se udale za njemačke prinčeve (koji će kasnije biti sumnjičeni za nacizam, spominjale su se i večere s Hitlerom, ocem zloglasnog Gestapa Hermannom Göringom...), a majka je zbog novih okolnosti, siromaštva, završila s dijagnozom shizofrenije na psihijatriji. Ni oca nije bilo više briga za mališana, on se propio te s ljubavnicom preselio u Monaco. Sve se raspalo, Philip je kao dječak ostao sam. Jedini koji se o njemu brinuo bio je ujak Dickie Mountbatten, pravog imena Nicky (Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten), bivši guverner Indije.

Foto: REUTERS

Elizabeta: On je bog Vikinga

Philip je odrastao u internatu, a o njemu se brinuo mamin brat. Taj ujak, inače bratić Elizabete II., za malenog je imao skrivenu agendu. Kako on sam nije mogao biti u kraljevskoj obitelji, bio je predaleko u lozi da naslijedi tron, odlučio je u vatru gurnuti Philipa. I on ga je upoznao s Elizabetom. Istina, Elizabeta i Philip susreli su se prvi put kada je njoj bilo osam godina (!), 1934. godine, i to na kraljevskom vjenčanju svojih bliskih rođaka, princeze Marine od Grčke i Danske i princa Đure, vojvode od Kenta. Njemu je tada bilo 13 godina. I tu Dickie nije imao prste. Ali, pet godina kasnije, Elizabeta i Philip srest će se u njegovoj režiji u Dartmouthu. Njoj je bilo 13 godina, njemu 18. Poslao ga je da djevojčicu malo zabavi, da se skupa prošeću.

– Elizabeta se odmah zaljubila, a kasnije su počeli pisati jedno drugima pisma – zapisali su povjesničari.

Dakako, njih su dvoje u krvnom srodstvu, rođaci su u drugom i trećem koljenu. Njoj je Viktorija baka, njemu prabaka. Usto, Elizabeta i Philipova majka su – sestrične.

– Bog Vikinga, tako ga je opisala Elizabeta kada je upoznala mladoga mornara Philipa – kazala je njezina rođakinja Margaret Rhodes.

Par se upoznao, pisma su stizala, ali počeo je Drugi svjetski rat. On je bio u mornarici te se morao otisnuti s Otoka. Sudjelovao je Philip u bitkama za Kretu, invaziji na Siciliju, čak je bio i na Okinawi. Kad je Drugi svjetski rat završio, Philip je – zaprosio Elizabetu. Na dvoru su se zgrozili.

– Ne! Siroče je, nema obitelj, arogantan je, nikakav, a sve njegove četiri sestre udale su se za naciste, članice su SS-a, bile su na druženjima s Hitlerom, Göringom... To bi okaljalo naš ugled – govorili su na dvoru. Nikada nije javno potvrđeno, ali navodno je mladi mornar volio trčati za suknjama. Ni na to nisu blagonaklono gledali iz Buckinghama. Bilo je tu i dodatnih problema jer je Philip bio kršten u Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Kako je Elizabeta zapela i vikala: “Philip, Philip, samo Philip”, kralju nije bilo druge nego prepustiti kćer tom mladiću tankoga CV-a. Dan prije vjenčanja kralj Đuro VI. nadjenuo je Philipu niz titula – a najzvučnija je vojvoda od Edinburgha, koju nosi i danas.

Vjenčali su se u jednoj od najpoznatijih crkvi na Otoku, u Westminster Abbeyu, a prijenos tog vjenčanja 20. studenog 1947. na radiju je slušalo više od 200 milijuna ljudi. Nije išlo sve kako treba, Elizabeti je tog jutra na pod pala i razbila se tijara, ukrasna kruna, a princa Philipa dan ranije lovila je policija jer je – vozio prebrzo.

– Oprostite, ali žurim k nadbiskupu, kasnim... – rekao je tada policajcima. Jednom koji, nešto kasnije, nije prepoznao rekao je da je – običan glupan. Kad smo kod vjenčanja, Elizabeta je imala osam djeveruša, a svadbena torta bila je visoka skoro tri metra, a rezali su je – sabljom. Philipove sestre, udane za njemačke prinčeve, nisu smjele doći na vjenčanje. Rat je tek završio... Pamtit će se Elizabetina vjenčanica u boji bjelokosti s 10 tisuća bijelih bisera. Medeni mjesec proveli su, dakako, u obiteljskoj kući ujaka Mountbattena (Dickie). Živjeli su neko vrijeme na Malti, on se po titulama u mornarici uspinjao sve do zapovjednika, ali – smrt kralja Đure VI. vratit će ih kući. Karijera mu je bila gotova. Bio je tek na početku tridesetih i zauvijek je spustio sidro.

Na turneji po Commonwealthu, konkretno u Keniji, prvi koji će doznati da Elizabeta postaje kraljica bio je upravo – Philip. On joj je rekao, izvevši je iz kolibe u Sagani:

– Đuro VI., tvoj otac, umro je, postat ćeš kraljica, moramo se vratiti.

Ona kraljica, a on princ. Nije se očekivalo da će kralj tako brzo umrijeti, a ona već s 26 godina preuzeti tron. Iako se nadao da će postati admiral, karijera je bila gotova. Novi posao bio mu je – biti kraljičin muž. Ali ne i kralj. Jer, ako muško naslijedi tron, supruga novog kralja je kraljica. Ako je to žensko dijete, kao u njihovu slučaju, muž je tek – princ. Muž princ, sin princ... tako to kod njih ide. Iako je mogao čak postati i kralj Grčke, Philipu titule nisu bile bitne.

Tek kod rođenja prvog sina Charlesa došlo je do problema.

– Jedini sam na Otoku čiji sin neće nositi očevo prezime! Nisam ništa drugo nego prokleta ameba! – bunio se Philip.

Kraljica je željela popustiti, dati prezime bebi Charlesu po suprugu, no tadašnji britanski alfa i omega, Winston Churchill, preporučio je da to ne čini. I on je, poznavajući od ranije ujaka Mountbattena, slutio da se radi o namještenom braku. Jer, već se u doba dok su bili klinci znalo da će Elizabeta postati kraljica.

– Stogodišnja je tradicija da dijete dobiva kraljevsko prezime, a Mountbatten ima i njemački prizvuk – govorio je Churchill krajem rata. Dakako, ništa njemačko u to vrijeme nije bilo popularno, a kamoli prezime budućeg kralja. Charles je ostao Windsor, a u parlamentu je dogovoreno je da će sljedeća djeca imati dva prezimena – Windsor-Mountbatten.

Ljubav je bila prepuna strasti. Iako su imali odvojene sobe u palači, nikad u njima nisu spavali, već u istom krevetu. Rodilo im se, nakon Charlesa, još troje djece – Anne, Andrew i Edward.

Za kćer Anne, koja je obožavala konje, Philip je 1970. godine rekao:

– Ako ne prdi ili ne jede sijeno, nju to ne zanima...

Ona mu je bila miljenica. Odnos oca Philipa i sina Charlesa uvijek je bio nategnut.

Uvijek je imao dug jezik

Charles nije želio stopama svojeg oca, nije ga zanimala ni mornarica, ni sport, ni tjelovježba ni lov. Otac ga je poslao u isti internat u kojem je i on kao mlad bio, no Charles se preko ujaka Mountbattena uspio izvući i vratiti kući. Što je radio? Kao i svi u kraljevskoj obitelji, imao je dužnosti. Britanci su pobrojili 22.219 “gaža” koje je odradio. Od otvorenja, pojavljivanja ovdje i ondje... Kako je stalno bio po otvorenjima, jednom je u Kanadi rekao:

– Otvaram ovu stvar, što god da je to! – kazao je izgubivši više pojam gdje se nalazi i kakvu vrpcu reže.

Pamti se i kako je vikao kraljici s jahte Britanija u Belizeu. Ona se zadržala još porazgovarati na obali, a on:

– Bla, bla, bla... Prestani i penji se na brod, idemo!

Tek se s 96 godina umirovio. Dalje na te protokole i “gaže” odlaze kraljica, Charles, Camilla, William, Kate... Išao je i Harry dok je bio kod kuće, dok nije prešao na drugu stranu Velike bare. Što se odnosa s unucima tiče, vrlo je pažljiv. Pa i Meghan Markle je nedavno na gostovanju kod Oprah rekla da su kraljica i princ Philip jedni od rijetkih koji su se normalno ponašali prema njoj.

Prema drugima, prema van, zamjeraju mu da nema takta. Izjave koje je davao zaista su nevjerojatne.

Ono po čemu će ga povijest pamtiti (već ga pamti) jest – dug jezik. I izjave. Spretne, nespretne, primjerene i neprimjerne. Bilo je svega.

Predsjedniku Nigerije Olusegunu Obasanju, odjevenom u tradicionalnu bijelu nošnju, rekao je 2003. godine:

– O, pa vi izgledate kao da ste spremni za spavanje! – aludirajući da je nošnja poput spavaćice.

Aboridžine u Australiji je pitao:

– Bacate li koplja jedni na druge?

Ipak, kako je desetljećima i desetljećima obilazio raznorazna događanja, lako je pronaći lapsuse. Britanci su podijeljeni, neki ga obožavaju, drugi misle da je preizravan, presirov, da će lupiti gdje god stigne. Ipak, kraljevski par je jedna od najvećih ljubavnih priča na Otoku, od kraljičine 13. godine traje ta ljubav...

Bilo je i ozbiljnijih kontroverzi, čak i optužbi za ubojstvo. Naime, nakon smrti princeze Diane, vlasnik Harrodsa i otac Dodija al-Fayeda tvrdio je kako su oni ubijeni:

– Prometnu nesreću orkestrirao je MI6 prema instrukcijama vojvode od Edinburga. Britanija nije demokracija, već upravo on, princ Philip, organizacija Way Ahead i Lord Chamberlain odlučuju o našoj obitelji. Princeza Diana sama mi je rekla kako “zna da je se princ Philip i princ Charles žele riješiti”. Philip je nacist i rasist, govorio je otac Al-Fayed.

Zamjerala je javnost u to ljeto 1997. godine i kraljici koja je pred TV kamerama Dianu opisivala:

Foto: Toby Melville/Press Association/PIXSELL

– Diana je bila jako nadarena osoba. Cijenila sam njezinu energiju i privrženost, pogotovo sinovima.

Britanci su se bunili da kraljica nije pokazala dovoljno tuge zbog smrti bivše supruge svoga sina, miljenice nacije.

Istraga je 2008. godine pokazala da Philip nije imao veze s optužbama te da nije bio dio zavjere protiv Lady Di. Što je točno bilo, nikad nećemo doznati, no vratimo se na kraljevski par. Proslavili su – srebrni (1977.), zlatni (2002.), dijamantni (2012.) te platinasti pir (2017.).

– Philip je moja snaga, pokazuje mi pravi put sve ove godine – rekla je na dijamantnom piru.

Kad je upitan koja je tajna uspješnog braka, rekao je:

– Tolerancija. Kraljica tolerancije ima u izobilju.

Lupetao je gdje god je stigao. Kad je trebao i kad nije. Škotsku političarku pitao je:

– Prekrasna vam je kravata, imate li i gaćice iste boje?

Slavan je i posjet školarcima iz 2003. godine:

– A ti si taj George Barlow koji je pisao pisma. Znači, ti, mali, znaš pisati! Bravo!

U posjetu drugoj školi 13-godišnjem Andrewu Adamsu, koji mu je rekao da želi ići u svemir, rekao je:

– Predebeo si za astronauta. Neće ići...

Jednom je instruktoru autoškole iz Škotske rekao:

– Kako učenike držite toliko dugo trijeznima da uspiju položiti test?

I sam je vozačku dozvolu nedavno vratio, u 97. godini, nakon što je izazvao sudar. Srećom, nitko nije teže stradao ako su u Kiji u koju je udario bili majka i devetomjesečni dječak.

Kada je primao nekog studenta koji se vratio s puta iz Papue Nove Gvineje, on mu je rekao:

– Bravo! Nisu te uspjeli pojesti, svaka ti čast!

Novinare nikad nije volio. Jednom prilikom fotoreporter je pao s drveta u Indiji kada ga je pokušao fotografirati:

– Volio bih da je slomio prokleti vrat! – rekao je.

Šefu bolnice na Karibima je 1966. godine rekao:

– Vi imate komarce, a ja novinare. Ista stvar.

Kad je sreo urednika The Independenta na nekom banketu u Windsoru, pitao ga je:

– Što vi tu radite?!

Ovaj je odgovorio:

– Pozvan sam, gospodine.

– Pa što, niste se trebali odazvati.

Paragvajskom diktatoru Alfredu Stroessneru je rekao:

– Lijepo je biti u zemlji kojom ne vlada njezin narod!

Legendarna je i ona kada se krunila kraljica:

– Otkud ti ta kapa?

Sebe je najbolje opisao:

– Znam da sam učinio nešto zaista dobro ako nisam drugi dan izašao u novinama.

Jedan butler iz Bijele kuće tvrdio je da je riječ o vrlo normalnom princu:

– Pa on je nama u kuhinji, konobarima, točio piće!

Potpunu pomutnju napravio je i kada je s 94 godine vozio američkog predsjednika Baracka Obamu. Ovaj je sletio helikopterom na golf-igralište, a princ Philip rekao:

– Ja vozim!

Bolje bi bilo da sam ostao u mornarici

Sjeli su u auto i odvezli se do dvorca. Tjelohranitelji predsjednika Obame prestravljeno su gledali što će se dogoditi. Stigli su do cilja. Obame su došli jutro nakon kraljičina 90. rođendana, u čestitare. Danas su joj 94.

Treba znati da je tek dvoje članova kraljevske obitelji prešlo magičnu brojku i proslavilo 100. rođendan. Princeza Alis doživjela je 102 godine i 309 dana, a Kraljica Majka umrla je sa 101 godinom i 238 dana. Philip, dakle, stiže rekorde. I kod računanja rođendana postoji problem. Naime, rođen je u Grčkoj 10. lipnja 1921. godine po gregorijanskom kalendaru, a kako su Grci do 1923. koristili julijanski kalendar, ispada da je rođen gotovo dva tjedna ranije – 28. svibnja 1921. Manje važno, deset dana u sto godina je kap u moru.

Kad ga pitaju što je trebao raditi u životu, on kaže:

– Bolje bi bilo da sam ostao u mornarici. Tamo sam trebao biti.

Kraljica mu je za 90. rođendan dala titulu koju kao mladić nije uspio zaslužiti. Ljubav je to... Proglasila ga je lordom mornarice, glavnim zapovjednikom Britanske ratne mornarice. To je oduvijek želio.

Što će biti kraljičin poklon za 100.? To se čeka. I što će Philip reći? Što će sad lupiti? Ono što je Trump lupao u Americi, u Britaniji je radio Philip. Lupao je kad god je mogao. Lupao i ostao živ. Doslovce. Kraljičin muž može govoriti što hoće.

