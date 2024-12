Upaljeni meteoalarmi u skoro cijeloj Hrvatskoj: Upozorenja zbog poledice, moguć i snijeg

U subotu oblačnije, na moru i vjetrovitije, gdjekad uz kišu, koja se na kopnu može smrzavati na podlozi, uglavnom u gorju i snijeg, najavljuje se u prognozi za ovu subotu, dok se od nedjelje očekuje ipak nešto stabilnije vrijeme. Meteorologinja Petra Mikuš Jurković prognozirala je kako će u subotu na istoku Hrvatske biti uglavnom oblačno s oborinama u prvom dijelu dana koja se može smrzavati na hladnom tlu.

- I u središnjoj Hrvatskoj temperatura bez izraženog dnevnog hoda, a dan pretežno oblačan. Mjestimična oborina na granici kiše i snijega, koja se osobito u noćnim i jutarnjim satima može smrzavati na tlu također zaslužuje upozorenje. Opasna poledica najizglednija je u oblačnoj Gorskoj Hrvatskoj zbog čega je izdano i narančasto upozorenje - drugog od tri moguća stupnja - jer će povremeno biti oborine na granici kiše i snijega. Na sjevernom Jadranu pak kiša, lokalno moguće i grmljavina, a umjereno do jako jugo i jugozapadnjak okrenut će na sjeverozapadnjak - prognozirala je meteorologinja za HRT.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će osobito na otocima puhati jako jugo, a popodne sjeverozapadni vjetar. Bit će promjenjivo, povremeno uz kišu, lokalno moguće i obilne pljuskove. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10 °C, u unutrašnjosti niža, između 2 i 4 °C, a popodnevna od 9 do 14 °C na ponekim otocima. Meteoalarmi bit će u nedjelju upaljeni tek na Jadranu, i to zbog vjetra s udarima do 85 km/h.

- Mjestimice valovito more bit će i u nedjelju kada će puhati bura i tramontana, ponajprije u Dalmaciji s olujnim udarima. No početkom idućeg tjedna mirnije i pretežno sunčano, a u nedjelju uz više oblaka povremene kiše bit će još uglavnom na krajnjem jugu - prognoza je meteorologinje Petre Mikuš Jurković.

