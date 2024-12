Vakula prognozirao: U petak će još biti sunčano, a onda stiže naoblačenje s kišom i snijegom

U petak još sunčani sati, ali gdjegod i magla, poledica, mraz. Na Jadranu bura pa jugo, te naoblačenje, navečer i kiša, koja se u subotu na kopnu može smrzavati na podlozi. Mjestimice će biti i snijega, na moru jakog vjetra, najavio je poznati meteorolog Zoran Vakula u prognozi za iduće dane. Državni hidrometeorološki zavod do subote najavljuje žuti meteoalarm - u gorju i karlovačkoj regiji zbog snijega i poledice, a u Dalmaciji zbog vjetra.

''Na Jadranu pretežno sunčano, popodne porast naoblake, u noći na subotu mjestimice kiša. U unutrašnjosti djelomice sunčano, prijepodne mraz, magla i niska naoblaka. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne najprije na otocima u okretanju na jugo koje će prema kraju dana jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, u Gorskoj Hrvatskoj od -9 do -4, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Najviša dnevna između 0 i 5, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 9 do 14 °C.'', najavljuje DHMZ za petak.

U subotu valovitije i vjetrovitije, najprije uz često jaku južinu, zatim buru i tramontanu, te kišu čestu, lokalno moguće i obilniju, pa i praćenu grmljavinom, prognozirao je Vakula. Već u nedjelju mirnije i sunčanije, uglavnom na jugu Jadrana još ponegdje kiša, zatim posvuda suho, premda u ponedjeljak prolazno oblačnije.

- I u kopnenom području subota najoblačnija i danju većinom najhladnija, uz povremenu kišu, koja se ponegdje može smrzavati na podlozi, te snijeg uglavnom u gorju. Povremene mjestimične slabe oborine moguće su i tijekom malo sunčanije i toplije nedjelje te ponedjeljka - najavio je za HRT.

>> FOTO Znate li u kojem gradu napada najviše snijega? Svake godine bude oko 8 metara, evo kako izgleda