Upaljen meteoalarm zbog vjetra, ujutro i do -8°C: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do Nove godine

Pretežno sunčano, u istočnim kopnenim predjelima mjestimice uz umjerenu naoblaku, a ujutro lokalno može biti i magle, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim udarima postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 8, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre te duž obale i na otocima od 10 do 16 °C.

I do Nove godine očekuje se pretežno sunčano vrijeme, s time da bi probleme mogao stvarati vjetar na Jadranu. Zbog jake bure duž cijelog Jadrana ovog je petka proglašen žuti meteoalarm, dok je za stupanj više upaljen na području Velebitskog kanala. Do nedjelje se očekuje još stabilnije vrijeme te smanjenje vjetra, pa će tako nešto jače puhati tek na potezu Velebitskog kanala, dok će ostatak Hrvatske biti 'u zelenom'. Snijega ima uglavnom u gorskoj Hrvatskoj, dok je najviše trenutno zabilježeno na Plitvičkim jezerima - čak 60 centimetra. Od gradova još je u Gračacu izmjereno 35 centimetra, u Iloku na istoku Hrvatske 7 centimetra, a između ostalog i u Ogulinu 11 centimetra.

- Pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice moguća magla. Vjetar na kopnu većinom slab. Duž obale umjerena, ponajprije podno Velebita i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, poslijepodne u postupnom slabljenju. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od -8 do -3, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna od 3 do 6, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15 °C - prognoza je DHMZ-a i za subotu. Meteorolog Izidor Pelajić za HRT prognozirao je i vrijeme nakon vikenda.

- Idućih dana na kopnu stabilno, većinom sunčano i mirno. Jutra još hladnija, često uz jak mraz, te osobito od nedjelje ponegdje i magla, s njom i inje. Snijeg će se polako otapati na dnevnoj temperaturi od 3 do 6 °C. Na Jadranu pretežno vedro, bura će napokon posve oslabjeti u subotu, kad će završiti ova vrlo vjetrovita epizoda. Temperatura zraka neće se osobito mijenjati - jutra će malo svježija nego do sada, a najviše dnevne vrijednosti uglavnom od 12 do 15 °C - najavljuje za HRT.

