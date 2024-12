Hladno božićno jutro: Dio zemlje pod snijegom, orkanska bura pali meteoalarme, zatvoren i dio A1

Oborine na kopnu prestaju, a vrijeme se danas na Božić smiruje. Jak sjeveroistočni vjetar postupno slabi, donoseći uglavnom suho vrijeme u četvrtak, uz mogućnost sunčanih razdoblja. Ipak, ostaje hladno – jutra će biti osjetno svježija, s minusima, maglom i mogućom poledicom.

Na kopnu će jačati utjecaj anticiklone iz srednje Europe, dok se ciklona udaljava. Bit će umjereno do pretežno oblačno, s razvedravanjem na sjevernom Jadranu i u sjevernim kopnenim krajevima od sredine dana. U Lici su još moguće povremene pahulje snijega, dok na istoku Hrvatske ujutro može pasti još malo kiše. Dnevne temperature kretat će se od 2 do 7°C, dok će na Jadranu biti toplije, između 9 i 13°C.

Foto: DHMZ

U Lici i Slavoniji jutro će donijeti snijeg, dok će središnja Hrvatska imati slabu kišu, no već prijepodne razvedravanje zahvatit će većinu krajeva osim Gorskog kotara. Božićni dan obilježit će jak sjeverni vjetar na kopnu i olujna bura na obali, mjestimice s orkanskim udarima. Temperature će biti od -1 do 3 stupnja na kopnu i 5 do 7 na moru, no osjećaj hladnoće bit će izraženiji.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, a u Slavoniji će se također pojaviti sunčani intervali uz temperature od 3 do 7 stupnjeva. Na obali i u Istri očekuje se sunčano, ali vrlo hladno vrijeme, dok će Gorski kotar i Lika ostati oblačni, s mogućim slabim snijegom i temperaturama oko 1 stupanj. U Dalmaciji promjenjivo oblačno s jakom i orkanskom burom, uz dnevne temperature od 9 do 13 stupnjeva, koje će zbog vjetra djelovati znatno hladnije.

Zbog olujnih udara bure crveni meteoalarm upaljen je za južnu, srednju i sjevernu Dalmaciju te Kvarner i Kvarnerić. Na Jadranu će puhati jaka, ponegdje i orkanska bura, uz valovito i jače valovito more. U središnjoj Hrvatskoj bit će vjetrovito, uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 6°C.

Foto: DHMZ

Prema izvješću HAK-a, zbog olujnog vjetra i snježnih nanosa za sav promet zatvoreni su brojni prometni pravci. Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zatvorena je između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, vodi preko čvora Sveti Rok, DC50 Gračac, Obrovca, Karina i Smilčića prema čvoru Zadar istok. Zatvorene su i dionice DC1 između Korenice i Gračaca, Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, te državne ceste DC42 Poljanak, DC52 Špilnik-Korenica, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, DC69 Slatina-Voćin-Novo Zvečevo i DC218 Donji Lapac-Bjelopolje. Promet je također onemogućen na Paškom mostu (DC106), omiškoj obilaznici (DC553), te na lokalnim i županijskim cestama ŽC5203 Sučević-Srb-Brotnja, ŽC5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac, ŽC6019 Posedarje-Novigrad, te LC67203 Kotezi-Dusina.

Na blagdan svetog Stjepana očekuje se većinom sunčano vrijeme na kopnu, uz slabljenje vjetra. Jutra će biti hladnija, s mogućom poledicom i temperaturama u gorju i do -10°C. Na Jadranu će bura postupno slabjeti, osobito na jugu, uz pretežno sunčano vrijeme. Prometne poteškoće podno Velebita još se mogu očekivati početkom četvrtka zbog orkanskih udara bure.

