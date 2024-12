FOTO/VIDEO Kaos diljem zemlje: Sela u Dalmaciji zbog jake bure ostala bez struje, HGSS proveo noć na terenu

* Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, dok snijeg povremeno pada u Lici, dijelu Slavonije i Dalmatinske zagore

* Zbog olujnog vjetra i nanosa snijega samo osobna vozila mogu autocestom A1 do Svetog Roka prema Dalmaciji te dalje državnim cestama

* Orkanski vjetar uzrokuje probleme na dijelu obale

11.35 Kako piše Slobodna Dalmacija, zbog olujne bure koja je puhala cijelu noć s ponedjeljka na utorak, a koja je povremeno imala i orkanske udare, Cetinska krajina bori se s velikim poremećajima u opskrbi električnom energijom. Zbog kvarova na 10-kilovoltnim dalekovodima bez struje su ostali potrošači u Koljanima na području grada Vrlike, Laktacu, Biteliću i Ruminu u općini Hrvace, dio potrošača Otoka u istoimenoj općini te na području grada Trilja naselja Podi, Velić i Čačvina. Od ranog jutrana terenu su sve monterske ekipe iz sinjskog pogona "Elektrodalmacije". Oni prioritetno otklanjaju kvarove na dalekovodima poslije čega će nastaviti s niskonaponskom mrežom jer su od snažnih udara vjetra pokidani brojni elektro-vodiči.

11.20 Ekipe Hrvatske gorske službe spašavanja imala su prepune ruke posla. Sinoć su, naime, odradili dvije velike akcije, jednu kod Udbine, gdje je usred snježne mećave spašen pacijent, a drugu u u mjestu Zrmanja i Mala Popina gdje je ostalo zaglavljeno nekoliko vozila, unatoč zabrani kretanja tom dionicom. Više pročitajte na linku.

10.00 DHMZ je objavio podatke vezane uz visinu snježnog pokrivača. Prema podacima s mjernih postajam, najviše snijega, oko 100 centimetara, ima na Zavižanu. Slijede Plitvička jezera sa 63, Plaški s 52 te Gospić s 39 cm snijega.

8.50 Pune ruke posla imali su vatrogasci na širem splitskom području te uklanjali brojna stabala i grane s ceste, stupove javne rasvjete i sve drugo što je srušio orkanski vjetar u ponedjeljak. Bura već dva dana ne popušta na području Splitsko- dalmatinske županije, pa vatrogasci na poziv građana obavljaju brojne tehničke intervencije.Tako su ispilili i uklonili nekoliko stabala koja su pala na Meštrovićevom šetalištu, na Brniku, u Vukovarskoj i u Bijankinijevoj ulici, dok su na Brdima uklonili antenu kako ne bi pala sa zgrade jer ju je nagnuo vjetar. Na Mažuranićevom šetalištu stablo je palo na parkirano vozilo i prometnicu, a u Matoševoj ulici i na Putu Skalica na cestu.

Kolika je bila moć vjetra pokazuje i primjer iz Žrnovnice gdje je stup javne rasvjete pao na cestu, dok je na tamošnjem groblju na prometnici završio bor. U Makarskoj su vatrogasci radili na uklanjanju telefonskog stupa, a u Klisu su imali posla bilo oko uklanjanja stupa javne rasvjete. Zbog jakog vjetra, koji je po prognostičarima negdje puhao i do 120 kilometara na sat, stabla i stupovi javne rasvjete pali su i na prometnice Otoka nedaleko Sinja i Postinja Donjih kod Muća.

7:10 Kako javlja DHMZ, za Badnjak je predviđeno umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Ponegdje u unutrašnjosti mogu se očekivati oborine, kiša i snijeg, osobito na istoku, u Lici i u Zagori, a snijega nošenog burom može biti ponegdje na obali. Vjetar će umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka, ponegdje olujna bura, uglavnom podno Velebita s orkanskim udarima. Duž Jadrana je, izuzev krajnjeg juga Dalmacije, uz otoke izdano crveno upozorenje, upravo zbog jake bure i sjeverozapdanjaka. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na Jadranu između 6 i 11 °C.

7:00 Zimski su uvjeti prisutni na većini cesta u Lici, dijelu Slavonije i Dalmacije, na pojedinim županijskim cestama u Gorskom kotaru, uključujući autocestu A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Bosiljevo II i Rovanjska, državnu cestu DC1 Zagorje-Vaganac-Korenica te pojedine državne ceste na području Splitsko-dalmatinske županije. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Nevjerojatni prizori stižu s popularnog ličkog odmorišta Macola koje je ostalo zameteno.

6:50 HAK-ove nimke snijegom zametenih autocesta jutros su obišle Hrvatsku. Zbog olujnog vjetra i nanosa snijega samo osobna vozila mogu autocestom A1 do Svetog Roka prema Dalmaciji te dalje državnim cestama. Iz Dalmacije mogu do čvora Benkovac ili Rovanjska. Za ostale je zatvoreno, objavio je HAK. Dio zemlje Badnjak će, očigledno, provesti u pravom zimskom duhu, ali to znači i da posebno trebaju pripaziti oni koji danas kreću na put. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, dok snijeg povremeno pada u Lici, dijelu Slavonije i Dalmatinske zagore. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U HAK-u ovzačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

