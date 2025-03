Unosan biznis? Kod preprodaje auta ljudi upozoravaju na jednu stvar: 'Prijatelj mi od tog živi, nema dana radnog staža'

Kupovina automobila kao i nekretnina za mnoge je Hrvate gotovo nemoguća misija. No, zato postoji tržište i postoji rabljena roba. To sjajno funkcionira kada su automobili u pitanju. Na Redditu se stoga povela rasprava o preprodaji automobila. Naime, jedan korisnik iznio je svoju ideju pod naslovom 'Preprodaja automobila': - Pozdrav, imam oko 20.000 eura ušteđevine i htio bih kupiti neki rabljeni auto (ne isključujem mogućnost uvoza), voziti ga određeno vrijeme – najviše šest mjeseci – a u međuvremenu bih ga dodatno modificirao tako što bih uložio još nešto novca. Nakon toga bih ga prodao za isti iznos koji sam uložio ili, idealno, zaradio nešto više. Imate li kakav savjet za ovakav projekt? Koliko je ovo realno? Koji auto da tražim? Ima li smisla to raditi? Na što bih trebao obratiti pozornost?

Na svoja je pitanja dobio gomilu komentara, doduše ne onakvih koji bi njemu konkretno pomogli. - Nije ovo igrica GTA. Takvim modifikacijama si samo smanjuješ broj mušterija i/ili vrijednost auta. Nikog nije briga što je neka marka farova ako izgledaju kao s kirvaja. Jako često ljudi ulože tisuće eura na modifikacije po svom ukusu pa onda traže sve te novce nazad, a auto je većini ljudi potpuno neukusan - bio je jedan od komentara.

- Eventualno možeš okretati neke novce na autima do pet tisuća eura. Kupi jeftino, promijeni što ne valja, operi, usisaj i šalji dalje - dobio je savjet.

Ipak neki smatraju da se može zaraditi: - Zaraditi od preprodaje možeš na dva načina – uvoz izvana ili kupovati aute s manjim oštećenjima ili mehaničkim kvarovima ispod cijene, popraviti ih i prodavati po punoj cijeni. Ovdje vidimo realniji pristup – kupnja automobila s manjim kvarovima, njihova sanacija i zatim prodaja po tržišnoj cijeni može donijeti profit, dok modifikacije rijetko kada vraćaju uloženi novac.

- Po meni, nije da sam to radio, no vidim što ide po oglasima – unajmi autotransporter i plati dvije dnevnice vozaču, lijepo u Njemačku, pa uzmi dva, tri Golfa, Octavije ili koji Superb s manje kilometara i boljom opremom nego ovdje i onda lijepo preprodaji. Sumnjam da se po jedan auto isplati - jo je jedan od komentara, dok je netko dodao: - Prijatelj ima 35 godina, nula dana radnog staža. Samo time se bavi i od toga živi.

Ipak korisnik koji je postavio pitanje dobio je još upozorenja oko jedne stvari:- Bilo kakve modifikacije samo smanjuju cijenu.

Svoje iskustvo prepričao je jedan od korisnika: - Trenutačno se u Hrvatskoj prodaju auti do 20.000 eura. Kada vidim auto koji ima modifikacije, mislim da je vlasnik neki divljak i izbjegnem auto u širokom krugu. Ako želiš dodati opremu koju auto nije imao, ali su je nudili pri kupnji novog, onda da. No, ovo je većinom neisplativo. Na primjer, ako ugradiš grijanje sjedala koje auto nije imao, to te može koštati oko tisuću eura, no tih tisuću eura nitko ti neće dati više na auto koji s time ili bez toga vrijedi oko 20.000 eura.

