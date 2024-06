Umro čovjek koji se zapalio na Markovu trgu, na Odjelu nije bilo dežurnog kirurga?

Muškarac koji se samozapalio na Trgu svetog Marka u Zagrebu i koji je bio zbrinut na Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, u jedinici intenzivnog liječenja, preminuo je od zadobivenih ozljeda u utorak iza 21 sat. – Stajao sam na ulazu u Sabor i vidio muškarca, starog oko 60 godina kako stoji ispred ograde na južnom ulazu. Izvadio je dvije plastične boce od litre i pol i počeo se polijevati tekućinom. Nisam osjetio miris benzina, ali postalo mi je jasno o čemu se radi u trenutku kada se počeo polijevati po odjeći – kaže jedan od očevidaca tragedije koja se u utorak nešto malo prije 10 sati dogodila na Trgu svetog Marka, pred zgradom Vlade i Sabora, gdje se 57-godišnji muškarac polio benzinom i zapalio.

Opekline četvrtog stupnja

Stravična je to tragedija, čiji motiv još nije poznat, a čovjeku koji se zapalio u pomoć su priskočili policajci iz vladina osiguranja, djelatnici obližnje poliklinike, Hitna pomoć, vatrogasci... No usprkos svim njihovim naporima ozlijeđenom očito nije bilo spasa. Imao je opekline četvrtog stupnja po gotovo cijelom tijelu i prognoze za preživljavanje su, kažu liječnici, bile male. Policija pokušava sklopiti kockice tragičnog i stravičnog mozaika koji je počeo malo poslije 9.30 sati. Zagrebačka policija je dojavu o samozapaljenju dobila u 9.37., a što se događalo na Trgu svetog Marka, ispričao je očevidac s početka teksta.

– Meni je to njegovo ponašanje ipak bilo malo čudno pa sam prišao jednom policajcu iz osiguranja te ga upozorio na čovjeka, koji se po meni ponašao sumnjivo. Policajac je odmah krenuo prema njemu, a taj je muškarac u tome trenutku izvukao upaljač iz džepa i zapalio se. Djelatnik osiguranja otrčao je do kućice u kojoj dežuraju policajci. Tamo je uzeo vatrogasni aparat i pokušao je ugasiti vatru na tom čovjeku – priča šokirani očevidac.

U to vrijeme u zgradi Vlade bio je i premijer Andrej Plenković, koji je malo kasnije izašao na Trg svetog Marka. Bio je šokiran, kao i svi drugi, a kada je saznao što se dogodilo, nazvao je Vilija Beroša, ministra zdravstva kako bi se koordiniralo sve oko pružanja pomoći 57-godišnjaku. Vlada se u utorak tijekom dana oglasila i priopćenjem u kojem su zahvalili svim službama na promptnoj reakciji. Jedna od tih koja je promptno reagirala je i dr. Gordana Štajminger, koju su nazvali iz Ureda premijera.

– Kada su mu moje kolege prišle, govorio je: “Vrećica, vrećica.” Imao je naočale i masku koji su se u potpunosti rastopili. Dali smo mu muskular kako bismo mu ublažili jake bolove te 25 litara kisika. Cijelo tijelo bilo mu je u opeklinama. Mogli smo s njim kontaktirati. Pozvana je Hitna pomoć koja je došla za 10 do 15 minuta te je prevezen u Draškovićevu. Cijela ekipa koja mu je pružala pomoć je u šoku, a pomoć smo poslije pružali i nekim novinarima kojima je pozlilo od onog što su vidjeli, a ta scena podsjećala je na ono što se dogodilo na Kornatima – kazala je dr. Štajminger.

Unesrećeni 57-godišnjak bio je zbrinut u Klinici za traumatologiju jer oni imaju odjel koji je specijaliziran za opekline. Nakon što je pacijent doveden u “Traumu”, oglasio se predstojnik klinike Dinko Vidović koji je izjavio da je pacijent u životnoj opasnosti, da su opekline koje je zadobio četvrtog stupnja. Prema Vidoviću, prognoze za preživljavanje odmah su bile loše. - Prognoze su loše, ali mi ćemo učiniti sve što možemo. O njemu se brinu tri liječnika, a moram reći i da dugo nismo imali ovako težak slučaj – kazao je Dinko Vidović.

Nesretni 57-godišnjak bio je smješten u jedinici intenzivnog liječenja Opeklinskog odjela, a kako je napomenuo Vidović, o njemu su se brinula tri liječnika. Pitanje je koje smo postavili i ravnatelju KBC-a Davoru Vagiću je tko se brinuo o unesrećenom pacijentu u trenutku smrti jer prema saznanjima Večernjeg lista nitko od liječnika specijalista s odjela za opekline nije u utorak navečer bio dežuran. Nitko i nije mogao biti dežuran, kako doznajemo, s obzirom na činjenicu da na Odjelu za opekline trenutno rade samo dva specijalista od kojih je jedan oslobođen dežurstava zbog starosne dobi, dok drugi ima istu poštedu zbog zdravstvenih razloga. Prema sistematizaciji radnih mjesta, kaže upućeni izvor, trebala bi biti angažirana najmanje tri specijalista plastične kirurgije.

Na problem kadrovske devastacije u Klinici za traumatologiju, kojom upravlja Dinko Vidović, liječnici upozoravaju već neko vrijeme. Odjel za kralježnicu, jedan od najstarijih u “Traumi”, ima svega dva specijalista u punom radnom odnosu od sedam koliko je predviđeno sistematizacijom. Samo u posljednjih godinu dana šest specijalista ortopedije i traumatologije otišlo je u druge bolnice. O tome su putem liječničkih predstavki i prijava upoznati i ravnatelj KBC-a, u sklopu koje Klinika djeluje, kao i ministar zdravstva Vili Beroš.

Policija traga za motivom

Nakon tragedije, policija je ogradila sve prilazne ulice Trgu svetog Marka u radijusu 200 metra od Sabora. Pregledali su i vrećice koji je 57-godišnjak imao. Svi kafići i trgovine u blizini su bili zatvoreni, a većina onih koji su se bilo zbog posla ili zato što tamo žive zatekli na Trgu svetog Marka, kazali su da nisu ništa vidjeli te da su shvatili da se nešto dogodio tek kada su čuli sirene Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Tijekom kriminalističkog istraživanja policija će ipak vjerojatno razgovarati i s njima te će izuzeti snimke videonadzora. Pokušat će utvrditi kuda se 57-godišnjak kretao prije no što je došao na Trg svetog Marka. U razgovoru s njegovom rodbinom i prijateljima policija će pokušati dokučiti motiv koji ga je naveo da se samozapali. Slučaj će vjerojatno biti okarakteriziran kao pokušaj samoubojstva, a tijekom cijelog dana razne institucije su apelirale na sve koji se osjećaju potišteno ili depresivno da se obrate stručnjacima i potraže pomoć.

Tragični događaj vjerojatno nema politički pozadinu, no to je u tri godine drugi incident koji se zbio na Trgu svetog Marka u koji su bile uključene psihički labilne osobe. U studenom 2021. Danijel Bezuk (22) zapucao je po zgradi Vlade, pri čemu je ranio policajca. Mladić se nakon toga ubio, a policija je mjesecima je istraživala je li taj napad čin pojedinca ili skupine. Utvrđeno je da je Bezuk bio vuk samotnjak, događaj je okarakteriziran kao teroristički čin. Prije toga, u prosincu 2008. Robert K. se automobilom zabio u vrata Sabora, no tada srećom nitko nije bio ozlijeđen. Trg svetog Marka je od slučaja Bezuk ograđen metalnim ogradama, no metalne ograde ne garantiraju sigurnost, a nisu ni rješenje za psihičku stabilnost. Jer godišnja izvješća MUP-a upozoravaju da je broj samoubojstva i pokušaja samoubojstva iz godine u godinu sve viši, dok razni stručnjaci sve češće ističu na potrebu da se vodi više računa u mentalnom zdravlju građana, pogotovo mladih.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U sklopu KBC-a Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA, gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.