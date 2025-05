Stigao joj je poziv kojeg se boji svaki roditelj, a onda se klupko počelo odmotavati: 'Treba operaciju, to košta puno'

'Mama ja sam u bolnici, ja sam imala saobraćajnu nesreću' prve su riječi koje je žrtva prevare čula kada se javila na kućni telefon oko pol šest ujutro, ispričala je ona reporteru Dnevnika Nove TV. Poziv strašan za svakog roditelja prekinuo je muškarac s druge strane linije.

"'Kćerka vaša je imala jako tešku saobraćajnu nesreću. Treba operaciju, to vam košta puno.' Onda ja ne pitam ni koliko košta ni išta, nego on kaže da je to oko 17.000 eura: 'To bi trebalo platiti odmah ako ne želite da vam kćer ostane invalid'", ispričala je žrtva.

Nije ni posumnjala da je riječ o prevari. Prevarant ju je pitao koliko novca ima, na što je odgovorila da ima 6800, a zatim ju je upitao ima li zlato. Rekli su joj da će netko iz bolnice doći po sve.

“Nemojte ništa govoriti, nemojte ništa pitati. Dajte mu novce”, rekli su joj prevaranti, a kada ih je pitala smiju li joj pomoći susjedi odlučno su odgovorili da za ovu situaciju nitko ne smije znati. Nakon nekoliko sati situacija se razjasnila — kćer, koja je navodno bila na operaciji, javila je da je zapravo cijelo vrijeme bila kod kuće.

“Osmero je građana oštećeno za više od 270.000 eura”, rekli su iz Policijske uprave zagrebačke, a zbog prevara su priveli državljanina Sjeverne Makedonije. “Građani imaju pravo na dozu sumnjičavosti i da odmah prekinu takav poziv, a ako su hrabri da dogovore predaju i u međukoraku o tome obavijeste policiju.”